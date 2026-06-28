Battalgazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte yoğun bir mesai harcadı. Sosyal destek imkanlarından faydalanan ailelerin 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören başarılı çocukları tek tek tespit edildi.

Yıl boyunca sergiledikleri akademik başarıyla göz dolduran öğrencilerden;

Takdir belgesi alan öğrencilere hayallerini süsleyen bisikletler,

Teşekkür belgesi alan öğrencilere ise kaliteli ve şık spor ayakkabıları hediye edildi.

HEDİYELER EKİPLER TARAFINDAN EVLERE TESLİM EDİLDİ

"Başarının Ödülü Bizden" projesini özel kılan bir diğer detay ise çocukların ve ailelerin kapı kapı ziyaret edilmesi oldu. Belediye ekipleri, hazırlanan hediyeleri öğrencilerin evlerine kadar götürerek teslim etti. Kapılarında bisikletlerini ve spor ayakkabılarını gören çocukların karne sevinci ikiye katlanırken, ortaya renkli ve duygu dolu anlar çıktı.

Uygulamadan büyük memnuniyet duyan Malatyalı aileler, çocuklarının motivasyonunu artıran ve bu zorlu süreçte kendilerine maddi-manevi destek olan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.