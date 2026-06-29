Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, öğle saatlerinde kan donduran bir ölüm haberiyle sarsıldı. Yaklaşık yedi gün önce yeni bir hayata adım atmak için taşındığı ev, 44 yaşındaki adama mezar oldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı, acı gerçeği ortaya çıkardı.

YAKINLARI ALARM VERDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce söz konusu adrese taşınan V.K.T. (44) isimli şahıstan bir süredir haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan ve adrese giriş yapan emniyet güçleri ile sağlık ekipleri, evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 44 yaşındaki V.K.T.'nin evdeki doğalgaz borusuna asılı halde olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği acil kontrolde, talihsiz şahsın hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi.

OLAY ÖNCESİ SIR GÖRÜŞME İDDİASI!

Yaşanan trajik olayla ilgili ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti. V.K.T.’nin yaşamına son vermeden hemen önce yakınlarıyla görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, V.K.T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, gizemli ölümle ilgili geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlattı. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.