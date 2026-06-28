Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem batıdaki fayları hareketlendirdi. Sismologlar bu hareketliliğin Malatya'daki sismik sistemleri tetiklemeyeceğini açıkladı. Simav Graben Sistemi'ndeki genişleme rejimi ile Doğu Anadolu'daki sıkışma kökenli hatlar birbirinden tamamen bağımsız çalışıyor.

YIKICI DEPREM POTANSİYELİ

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Malatya Fayı'nın tam kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde bir sarsıntı üretebileceğini öngörüyor.

Uzmanlar uzun süredir sessizliğini koruyan Yedisu Fayı'nı kritik eşik olarak tanımlıyor. Kuzeydoğuya uzanan bu sismik boşluk 7.0 üzerinde devasa bir tehlike barındırıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ana hatların dışında yerel gerilimleri işaret etti. Üşümezsoy, Pütürge gibi alanlardaki enerji sıkışmaları sebebiyle 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde bölgesel kırılmaların yaşanabileceğini anlattı.

RİSKLİ BÖLGELER VE HASARLI YAPI STOKU

Altı Şubat felaketlerinin ardından kentin sismik haritası baştan aşağı değişti.

Alüvyon zemin yapısına sahip Malatya Ovası deprem dalgalarını büyütme özelliğiyle en zayıf halkayı oluşturuyor. Ovanın doğu ve batı kolları büyük bir tehlike barındırıyor. Sismologlar tarihsel süreçte yıkıcı sarsıntılar üreten Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu'nu merkeze yakınlığı sebebiyle yakından izliyor. Öte yandan Battalgaiz ve Doğanşehir ilçelerinde mikro depremler artmaya başladı.

Tehlike yalnızca fay hatlarıyla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar hasarlı yapı stokunun orta büyüklükteki depremleri bile şehir için ağır bir yıkıma dönüştürebileceğini belirtiyor.