Malatya çehresini tamamen değiştirecek, depremin izlerini silip geleceğin modern Malatya’sını kuracak dev projeleri peş peşe açıklayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er; yeşil alan hamlesinden teleferik projesine, koku sorununu bitirecek 600 milyon TL'lik yatırımdan Kernek Parkı’nın 5 kat büyütülmesine kadar Malatya’yı ayağa kaldıracak vizyon projelerin detaylarını paylaştı.

DEPREM HAFRİYAT ALANI "KENT ORMANI" OLUYOR

Depremin ardından Malatya’da oluşan devasa enkaz ve döküm sahaları, doğayla yeniden buluşuyor. Şehrin geleceğine nefes aldıracak bu yeşil dönüşümü müjdeleyen Başkan Sami Er, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası oluşan yaklaşık 800 bin metrekarelik döküm alanını, yürüteceğimiz bilimsel çalışmaların ardından büyük bir park ya da dev bir kent ormanına dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Bu proje sayesinde, afet döneminin izleri silinerek Malatya halkı için devasa bir yaşam koridoru oluşturulacak.

ORDUZU’DA ÇÖP KOKUSU TARİH OLUYOR

Yıllardır Orduzu bölgesinde yaşayan vatandaşların kabusu haline gelen koku sorunu kökten çözüme kavuşuyor. Eski çöp sahasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Er, modern çevre yatırımının detaylarını aktardı:

Kapıkaya Düzenli Depolama Alanı: Yaklaşık 600 milyon liralık dev bir yatırımla yeni ve modern bir depolama alanı inşa ediliyor.

Çöp Sahasından Doğal Yaşam Alanına: Orduzu'daki eski alan tamamen kapatılarak üzeri yeşillendirilecek. Böylece Malatya, 200-250 dönümlük yepyeni bir yeşil alana daha kavuşacak, bölge halkı rahat bir nefes alacak.

KERNEK PARKI 5 KAT BÜYÜYOR

Malatya’nın sembolik noktalarından biri olan tarihi Kernek Parkı, büyük bir vizyonla yeniden tasarlanıyor. Şehrin turizmine ve sosyal hayatına büyük bir ivme kazandıracak projenin detayları şu şekilde:

Mevcut Alan 5 Katına Çıkıyor: Kernek Parkı, yürütülen çalışmalarla 7 dönümden tam 35 dönüme çıkarılıyor.

Seyir Terası Teleferik Projesi: Parkın büyümesiyle de yetinilmeyecek. Başkan Er,

"İnşallah kaynak bulabilirsek ilerleyen süreçte Kernek Parkı’ndan Seyir Terası’na kadar uzanacak bir teleferik projesini de hayata geçirmek istiyoruz"

diyerek Malatya’ya seyir zevki yüksek yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarının sinyalini verdi.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ, ÇOK MERKEZLİ BİR ŞEHİR"

Malatya’yı sadece eski haline getirmeyi değil, geleceğin modern ve planlı metropolünü inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konteyner kentler tamamen kaldırıldığında depremin izlerinin büyük ölçüde silineceğini vurguladı. Şehir, hayata geçirilen bu dev ekolojik ve sosyal yatırımlarla eskisinden çok daha güçlü bir şekilde küllerinden doğuyor.