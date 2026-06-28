Tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğini değiştiren bakanlık yeme içme sektöründe şeffaf bir uygulamanın temelini attı. Lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde sunulan gıdaların besin değerleri ile bileşenleri artık siparişten önce müşteriye açıkça gösterilecek.

ZORUNLU BİLGİLER LİSTELENİYOR

Yönetmelik mekanlardaki standartları baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. İşletmeler sattıkları ürünlerin temel hammaddelerini ve enerji miktarını yazacak.

Alerjen maddeler listelerde rahatça okunacak.

Yiyecek veya içeceklerin alkol ya da domuz türevi barındırıp barındırmadığına dair işaretler menülerde yer alacak.

DİJİTAL SİSTEMLER VE SUNUM YÖNTEMLERİ

Müşteriler yeni formattaki bilgilere farklı yollardan ulaşacak. Basılı menüler ile dijital ekranlar kullanımda kalmayı sürdürecek. İsteyen işletmeler broşürlerden faydalanacak.

Karekod altyapısına geçen mekanlar müşterilerini sistemin kullanımı hakkında net bir biçimde yönlendirecek.

İŞLETMELERE KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ

Kurum sektörün yeni kurallara uyum sağlaması için işletme ölçeklerine dayanan özel bir takvim yayımladı. Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz 2026 tarihine kadar altyapılarını yenileyecek.

Aynı ilde üç veya daha fazla şubesi bulunan işletmeler yeni formata 31 Aralık 2026 tarihinde geçecek.

Geriye kalan mekanlar içerik bildirimlerini yine aynı tarihte sisteme entegre edecek. Bu gruptaki işletmeler kalori miktarlarını en geç 31 Aralık 2027'de menülerine ekleyecek.