Malatya’nın sakin ilçelerinden Darende, dün akşam saatlerinde hareketli ve korku dolu dakikalara sahne oldu. Gökyar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek paniğe yol açtı. Alevlerin tarım alanlarına ve meyve bahçelerine doğru ilerlemesi üzerine mahalle halkı sokağa döküldü.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ FACiAYI ÖNLEDİ

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi’nde çıkan yangın, çevredeki tarım arazilerini ve meyve bahçelerini adeta savaş alanına çevirdi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan alevler, kuru otların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının evlere sıçrama ihtimali mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı.

MEYVE AĞAÇLARI KÜL OLDU

Vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler, çevre binalara ve daha geniş tarım arazilerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak bölgede ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangında;

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sulama borusu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki 15 meyve ağacı alevlerin kurbanı oldu ve ağır zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeşil alanları ve sulama sistemlerini küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı.