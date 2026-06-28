Su sıcaklıklarının ortalamanın iki derece üzerine çıkmasıyla oluşan bu güçlü tabiat olayı atmosferik sistemi tamamen değiştiriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü verileri yaklaşan krizin boyutunu netleştirdi. Rapora göre dalganın 2026'nın ikinci yarısında yeni sıcaklık rekorları kırma ihtimali yüzde doksan sınırını aştı.

REKOLTEYİ ERKEN TOMURCUKLANMA TEHDİT EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaz ve sonbahar aylarında yurt genelinde termometrelerin mevsim normallerinin bir ila iki derece üzerine çıkacağını öngörüyor. İklim uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz asıl yakıcı etkinin eylül ile ekim aylarında tavan yapacağını vurguluyor.

Kentin can damarı kayısı tarımı bu iklim kaymasından ağır hasar alacak.

Sonbahar ile kış aylarının ılıman geçmesi kayısı ağaçlarının kış uykusuna geç yatmasına veya erken uyanmasına yol açıyor. Bu dengesizliğin ardından yaşanacak ani bir don olayı bölgede kitlesel rekolte kayıplarına zemin hazırlıyor. Aşırı sıcaklar barajlardaki buharlaşmayı hızlandırarak tarım arazilerindeki sulama açığını tırmandırıyor.

KAR YAĞIŞININ YERİNİ DÜZENSİZ YAĞMURLAR ALIYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi kayıtları kış mevsiminde Türkiye'yi daha ılıman ancak son derece düzensiz bir yağış rejiminin beklediğini ortaya koyuyor.

İç Anadolu ile Doğu geçiş kuşağında yer alan kentte yeraltı su seviyeleri kuraklık baskısına dayanamayarak şimdiden alarm veriyor. Kışın yağışların kar yerine yağmur şeklinde düşmesi ilkbaharda akarsuları besleyen kar erimelerini azaltacak.

Genel kanının aksine süreç sadece kuraklık getirmiyor. Şiddetli lokal sağanaklar ve ani su baskınları kenti bekleyen afet senaryoları arasında bulunuyor.

KRONİK HASTALAR İÇİN HAYATİ RİSK

Aşırı sıcak hava dalgaları kentteki kırılgan gruplar için yaşamsal tehlike yaratıyor. Kronik hastalar ile küçük çocuklar bu kavurucu döngüde en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Kırsal kesimde kuruyan bitki örtüsü yüksek sıcaklıklarla birleşerek alevlere davetiye çıkarıyor. Kentin ağaçlık bölgelerinde yangın sezonunun uzayacağı ve çevre felaketi tehdidinin katlanarak artacağı tahmin ediliyor.