Artan hava sıcaklıkları insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yüksek sıcaklıkların biyolojik etkilerinin yanı sıra insan psikolojisini de doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Özellikle yüksek ısı değerlerinin insan davranışlarını yıkıcı bir biçimde değiştirdiği tespit edildi. Araştırmalara göre yükselen termometreler bireyleri tek başına öfkeli ve kontrolsüz bir hale sokmuyor. Ancak insanın temel kişilik yapısını çevreleyen geniş sosyal ağlar ve bireyleri her gün biraz daha zorlayan sert ekonomik şartlar stresle mücadele yöntemlerini doğrudan belirliyor. İnsanlar patlama noktasına ulaşıyor.

KORUYUCU ÖNLEMLER LİSTESİ

Hekimler kavurucu yaz günlerinde ruhsal ve bedensel bütünlüğü savunmak isteyen kitlelere günlük yaşamlarında bol su tüketmelerini öneriyor. Uyku alanlarını havalandırın. Bireyler günün en yakıcı saatlerinde bedeni tüketen ağır fiziksel aktivitelerden kesinlikle kaçınmalı ve düzenli beslenme alışkanlıklarını eksiksiz korumalı. Kısa dinlenme molaları hücreleri hızlıca yeniler. İnsanlar kriz düzeyini tırmandıran yoğun iş programlarını günün nispeten daha ferah ve gölgeli saatlerine kaydırarak psikolojik bütünlüklerini koruyor. Beyin ancak bu şekilde rahatlıyor.

KÜRESEL ISINMANIN GİZLİ TEHDİDİ

Küresel iklim krizinin yarattığı amansız sıcaklık artışları dünyayı sadece devasa bir ekolojik yıkıma sürüklemekle kalmıyor aynı zamanda bireylerin zihinsel sağlığını da derinden sarsan büyük psikolojik travmaları tetikliyor. Tehlike giderek büyüyor. Uzun süreli sıcak hava dalgaları kentlerde sıkışıp kalan insanlarda yoğun kaygı bozuklukları ve çözümsüz uyku problemleri yaratıyor. Bilim insanları gezegenin hızla ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan bu devasa krizin sadece tanıdık fiziksel hastalıkları tetiklemeyeceğini son raporlarında açıkça vurguladı. Tıp dünyası iklim krizinin gelecek nesillerin ruh sağlığı üzerinde geri dönülemez ağır hasarlar bırakacağını kesin verilerle doğruladı.