Türkiye genelinde sismik hareketlilik sabahın ilk saatlerinden itibaren devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesine göre, Malatya başta olmak üzere birçok ilde mikro sarsıntılar kaydedildi. Deprem sarsıntılarını hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında güncel listeyi sorgulamaya başladı.

MALATYA AKÇADAĞ’DA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Resmi veriler incelendiğinde, güne hareketli başlayan illerin başında Malatya geliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde iki farklı mikro deprem meydana geldi:

Saat 04:45'te Akçadağ merkezli 1.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yerin 12.29 km derinliğinde oluştu.

Akçadağ merkezli büyüklüğünde bir sarsıntı yerin 12.29 km derinliğinde oluştu. Bu sarsıntının ardından saat 06:01'de yine Akçadağ'da bu kez 1.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği ise 7.63 km olarak ölçüldü.

MUĞLA VE BALIKESİR DE HAREKETLİ

Sabah saatlerinde sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir diğer nokta ise Ege ve Marmara bölgeleri oldu. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07:29, 07:55 ve 08:08'de büyüklükleri 1.0 ile 1.5 arasında değişen üç sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı ise saat 05:04'te 0.8 ve saat 07:13'te 1.5 büyüklüğindeki mikro depremlerle sarsıldı.

29 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ (ÖNE ÇIKANLAR)

Resmi verilerden derlenen ve sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntılar kronolojik olarak şu şekilde listelendi:

08:08:05 | Ula (Muğla) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.01 Km

| Ula (Muğla) | Büyüklük: | Derinlik: 7.01 Km 07:55:43 | Ula (Muğla) | Büyüklük: 1.0 | Derinlik: 6.98 Km

| Ula (Muğla) | Büyüklük: | Derinlik: 6.98 Km 07:29:37 | Ula (Muğla) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 6.99 Km

| Ula (Muğla) | Büyüklük: | Derinlik: 6.99 Km 07:13:05 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.0 Km

| Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: | Derinlik: 7.0 Km 06:32:36 | Göksun (Kahramanmaraş) | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 6.96 Km

| Göksun (Kahramanmaraş) | Büyüklük: | Derinlik: 6.96 Km 06:18:25 | Hizan (Bitlis) | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 6.89 Km

| Hizan (Bitlis) | Büyüklük: | Derinlik: 6.89 Km 06:05:36 | Marmara Deniz - Çınarcık (Yalova) | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 11.72 Km

| Marmara Deniz - Çınarcık (Yalova) | Büyüklük: | Derinlik: 11.72 Km 06:01:38 | Akçadağ (Malatya) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.63 Km

| | Büyüklük: | Derinlik: 7.63 Km 05:22:49 | Pınarbaşı (Kayseri) | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 7.03 Km

| Pınarbaşı (Kayseri) | Büyüklük: | Derinlik: 7.03 Km 05:04:38 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 0.8 | Derinlik: 7.0 Km

| Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: | Derinlik: 7.0 Km 04:45:51 | Akçadağ (Malatya) | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 12.29 Km

Anlık deprem verileri AFAD ve Kandilli panelleri üzerinden güncellenmeye devam ediyor.