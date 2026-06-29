Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticaretindeki karanlık noktaları aydınlatmak ve milyonlarca vatandaşı mağdur eden dolandırıcılık vakalarını tamamen bitirmek amacıyla tasarladığı yepyeni ödeme altyapısının zorunlu uygulama takvimini güncelledi. Sistem yön değiştirdi. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 1 Temmuz tarihinde tüm yurtta başlatmayı planladıkları bu kritik hamleyi yöneticiler 1 Ekim tarihine kaydırdı. Ekipler çalışıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile sistemin diğer tüm finansal paydaşları aralarındaki teknik iletişim ağını sorunsuz kurmak için yoğun mesai harcıyor. Kurumlar şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

GÜVENLİ TRANSFER ALTYAPISI

Bakanlık alım satım süreçlerinde dönen yüksek meblağlı nakit akışını kontrol altına almak için paranın ve tapunun aynı anda el değiştireceği özel bir havuz kurdu. Mekanizma çok net. Alıcının sisteme yatırdığı para tapudaki resmi devir işlemleri eksiksiz tamamlanana kadar satıcının banka hesabına geçmiyor. Taraflar imzalıyor. Resmi onaylar sisteme düştüğü an altyapı parayı saniyeler içinde satıcının hesabına yönlendiriyor. Böylece hiç kimse parasını kaybetme veya tapusunu devredip ücretini alamama korkusu yaşamıyor. Endişeler bitti. Yöneticiler gayrimenkul piyasasında sahtecilik yapan suç örgütlerinin hareket alanını bu teknolojik bariyerle tamamen kapatıyor. Sistem kayıt dışı para akışını kesiyor.

NAKİT TAŞIMA RİSKİ TARİHE KARIŞIYOR

Türkiye pazarındaki emlak satışlarında vatandaşlar satış bedelini yıllardır çantalara doldurarak satıcıya elden teslim etme gibi oldukça tehlikeli bir yöntem uyguluyor. İnsanlar korkuyor. Bu ilkel nakit transferi alıcı ve satıcı tarafında büyük ödeme ihtilafları yaratıyor ve tarafların milyonlarca lirayı sokaklarda taşımasına neden olarak onları hırsızlık saldırılarına açık hale getiriyor. Yeni teknolojik kalkan bu ilkelliği eziyor. Yetkililer tarafların can ve mal güvenliğini riske atan bu eski usul ticareti sonlandırarak bütün para transferini güvenli dijital ortama taşıyor. Vatandaşlar yüksek miktarda nakit parayı sokakta taşımaktan kurtuluyor. Sistem hırsızların önünü kesiyor