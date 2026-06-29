Türkiye genelindeki yasal kalış hakkına sahip yabancılar ve ülkelerine geri dönen sığınmacılara ilişkin güncel veriler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bakan Çiftçi, hem ülke genelindeki toplam yabancı ve Suriyeli nüfusu hem de son 10 yılda gerçekleşen geri dönüşlerin bilançosunu aktardı. Açıklanan veriler kapsamında Malatya'da yaşayan kayıtlı Suriyeli nüfusu da netlik kazandı.

TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA, MALATYA'DA 18 BİN SURİYELİ VAR

Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan toplam yabancı sayısı 3 milyon 632 bin 64 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 2 milyon 264 bin 983'ünü ise geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Göç politikaları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin ülkesine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu genel tablo içinde Malatya'nın verileri incelendiğinde, kentteki sığınmacı nüfusunun Türkiye genelindeki toplam Suriyeli nüfusuna oranı dikkat çekiyor. Resmi kayıtlara göre Malatya'da kayıtlı Suriyeli sayısı 18 bin 336 olarak açıklandı. Bu veri, Türkiye'deki toplam Suriyeli nüfusunun yüzde 1'inden daha az bir kısmının Malatya'da ikamet ettiğini gösteriyor.

GERİ DÖNÜŞLER VE GÜNCEL İSTATİSTİKLER

İçişleri Bakanlığının paylaştığı veriler, 2016'dan 2026 yılına kadar uzanan 10 yıllık süreçte 1 milyon 425 bin kişinin ülkesine geri döndüğünü gösterirken, kalan nüfusun illere göre dağılımını da netleştirdi. Malatya, 18 bin 336 kişilik kayıtlı Suriyeli nüfusuyla, Türkiye genelindeki geçici koruma altındaki sığınmacı nüfusunun sınırlı bir kısmına ev sahipliği yapan büyükşehirler arasında yer aldı.