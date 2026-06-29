Kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıkları bankacılık mevzuatındaki katı kurallar çerçevesinde şekilleniyor. Müşteriler bir takvim yılı içerisinde veya art arda gelen dönemlerde asgari ödeme tutarının altında kaldıklarında sistem kartın nakit ve alışveriş fonksiyonlarını otomatik kilitliyor. Bankalar bu düzenlemeyle tüketicilerin derin bir borç sarmalına girmesini engellemeyi amaçlıyor. Kurallar acımasız çalışıyor. Borçlular ihlal silsilesini sürdürdüğünde ellerindeki plastik kart tamamen kullanılamaz hale geliyor.

YILDA ÜÇ KEZ EKSİK ÖDEME NAKİT AVANSI KAPATIYOR

Mevzuat aynı takvim yılı içerisinde asgari tutarı toplam üç kez eksik yatıran müşterilerin kart özelliklerini hızla kısıtlıyor. Bankalar biriken borcun tamamını tahsil edene kadar katı adımlar atıyor. Finansal kuruluşlar müşterilerin nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerini tamamen durduruyor. Nakit akışı kesiliyor. Sistem kart sahibinin limit artış taleplerini hiçbir şekilde değerlendirmiyor.

PEŞ PEŞE ÜÇ AY GECİKME KARTI TAMAMEN KİLİTLİYOR

Tüketiciler son ödeme tarihi itibarıyla art arda üç ay boyunca asgari tutarın altında ödeme yaptıklarında veya hiç ödeme yapmadıklarında bankalar kısıtlama tedbirlerini en üst seviyeye çıkarıyor. Yaptırımlar ağırlaşıyor. Bankalar kredi kartını mal ve hizmet alımı dahil tüm alışveriş işlemlerine kapatıyor. Müşteriler kartı yeniden aktif hale getirmek için sadece asgari tutarı değil mevcut dönem borcunun tamamını kuruma ödemek zorunda kalıyor. Ödemesiz geçen süre doksan günü aştığında bankalar yasal takip ve icra sürecini hızlıca başlatıyor. Hukuki mücadele başlıyor.

SADECE ASGARİ TUTARI ÖDEMEK FAİZ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Kullanıcılar asgari ödeme tutarını her ay düzenli yatırdıklarında bankalar herhangi bir kapatma işlemi uygulamıyor. Kartlar sürekli açık kalıyor. Müşteriler kapatma tehlikesini savuştursa bile bu yöntemin çok ağır bir ekonomik bedeli bulunuyor. Bankalar asgari ödeme sonrası kalan dönem borcuna aylık akdi veya gecikme faizi yansıtmayı sürdürüyor. Toplam borç bakiyesi kart sahibinin kontrolü dışında hızla büyüyor. Biriken devasa faiz yükü limitin büyük bir kısmını yutuyor. Müşteriler finansal darboğaza giriyor.