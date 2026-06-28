Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin geçişinin hız kazanmasıyla arz endişeleri hafifledi ve brent petrolün varil fiyatı haftayı 75,5 dolardan kapattı. Petrol fiyatlarındaki bu gevşemenin ardından araç sahipleri "Benzine veya motorine indirim var mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Haziran ayı içerisinde motorin fiyatlarına üst üste üç kez indirim yansıtılmış, ardından 19 Haziran itibarıyla da benzin litre fiyatında indirime gidilmişti. Brent petroldeki son düşüş eğilimine rağmen, bugün itibarıyla akaryakıt tabelalarında yeni bir zam ya da indirim yansıması bulunmuyor; fiyatlar mevcut seyrini koruyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İl ve ilçeler arasında nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük değişiklikler gösteren 28 Haziran 2026 güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin: 62.29 TL | Motorin: 64.57 TL | LPG: 31.99 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 62.11 TL | Motorin: 64.39 TL | LPG: 31.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 63.23 TL

Ankara'da motorin (mazot) litre fiyatı: 65.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 63.50 TL

İzmir'de motorin (mazot) litre fiyatı: 65.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 31.79 TL