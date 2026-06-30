MTA ekiplerinin Türkiye’nin güncel tektonik çatısını belirlemek için milat aldığı Kuvaterner Zamanı (son 2 milyon 588 bin yıl), Malatya jeolojisinin de ana omurgasını oluşturuyor. İşte katman katman Malatya zemin yapısının detayları:

1. GENÇ VE HAREKETLİ ZEMİN YAPISI: HOLOSEN KATMANI

Malatya’nın jeolojik yapısındaki en genç katman, son 11 bin yılı kapsayan Holosen dönemiyle tarihleniyor. Kent merkezine ve Malatya Fayı’nın geçtiği hatlara karakterini veren bu yapı, yer kabuğunun en dinamik parçası. Jeolojik olarak "aktif zemin" sınıfına giren bu katman, yüzey faylanması oluşturma kapasitesine sahip taze bir morfolojik yapı sunuyor.

2. DERİNLİKLERDEKİ SIR: KUVATERNER YAPISI

Kentin jeolojik haritasında geniş bir yer kaplayan ikinci bileşen ise Kuvaterner (Pleyistosen dönemi) yapısı. Yaklaşık 2,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan bu zemin türü, kentin güney bölgelerinde baskın durumda. Bu katmanın jeolojik yapısı, geçmişte yüzey faylanmaları üretmiş olsa da yapının tam karakterinin çözülmesi için yer kabuğu üzerinde daha derin paleosismolojik laboratuvar çalışmaları yapılması gerekiyor.

3. MORFOLOJİK GİZEM: ÇİZGİSELLİK VE OLASI KUVATERNER

Malatya jeolojisinin en karmaşık ve kuşkulu alanını ise "Çizgisellik" oluşturuyor. Jeoloji biliminde "Kuvaterner veya öncesi dönemde oluşmuş, ancak güncel yer şekillerinde (morfolojide) kendisini belirgin hatlar ve çizgisel yapılar olarak gösteren" bu katman, Kale ile Pütürge arasında yoğunlaşıyor. Yer kabuğunun bu katmanındaki yapısal özellikler, yüzey kırığı oluşturma potansiyeline sahip jeolojik süreksizlikleri içinde barındırıyor.

ÖLÇEK VE YUMUŞATMA DETAYI

MTA, ülkenin tamamını kapsayan bu jeolojik haritalandırmayı yaparken, Malatya’daki yoğun yapısal karmaşıklığı ve çizim yoğunluğunu netleştirmek adına harita üzerinde bilimsel seyreltme ve çizgisel yumuşatmalar uyguladı. Bu durum, kent jeolojisinin haritaya yansıyandan çok daha girift bir ağa sahip olduğunu gösteriyor.

PEKİ, BU JEOLOJİK KATMANLAR BİZE NE ANLATIYOR?

MTA'nın Malatya için çıkardığı jeolojik röntgen, kentin güneyi ve merkezi arasında ciddi yapısal farklılıklar olduğunu gösteriyor:

Holosen Yapısı (Malatya Fayı): Kentin yapısal morfolojisinde doğrudan yer alan bu katman, jeolojik olarak en genç ve sismik hareketliliğe açık aktif zemin karakterini temsil ediyor. Bilimsel olarak doğrudan Malatya Fayı ile eşleşen bu alan, sismik aktivitelerin jeolojik kaynağı konumunda bulunuyor.

Kuvaterner Formasyonu (Kentin Güneyi): Malatya'nın güney hatlarına yayılan bu jeolojik yapı, potansiyel barındıran bir zemin karakterine işaret ediyor. Ancak yer kabuğunun bu katmanındaki geçmiş hareketleri ve yapısal özellikleri tam olarak anlamlandırmak, sahada yapılacak ayrıntılı paleosismolojik jeoloji araştırmalarıyla mümkün olacak.

Olası Kuvaterner Fayı veya Çizgisellik (Kale - Pütürge Arası): Şehrin jeolojik yapısında yer alan bir diğer kritik unsur ise Kale ile Pütürge arasında kendisini gösteriyor. Gelecekte yüzey kırılmasına yol açabilecek bir yapısal karaktere sahip olan bu katman, yer kabuğunda risk barındıran tehlikeli hatları ve belirgin jeolojik çizgisellikleri temsil ediyor.