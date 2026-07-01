Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akraba iki aile arasında "dut ağacı" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Malatya’da Bir Avuç Dut Için Akraba Kanı Aktı 1’I Çocuk 3 Yaralı (1) Malatyahaber

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları belirtilen İ.Y. ile H.B.Y. arasında dut ağacı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

H.B.Y.'nin evine giden İ.Y.'nin çocukları F.Y. ve H.Y., amcaları H.B.Y. ile kavga etti. Kavgada F.Y. ile H.B.Y. silahla yaralanırken, seken saçmaların isabet H.B.Y.'nin kızı T.Y. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Malatya’da Bir Avuç Dut Için Akraba Kanı Aktı 1’I Çocuk 3 Yaralı (3) Malatyahaber

Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA