Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde elektriklerin kesileceği iddiası üzerine çok sayıda esnaf gece saatlerinde iş yerlerine geldi. Bölgede polis ve çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Fırat EDAŞ ekiplerinin çalışmasına esnafın tepki gösterdiği öğrenildi.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım süreci devam eden Küçük Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

ESNAFLAR TEPKİ GÖSTEREREK ÇALIŞMANIN YAPILMASINA ENGEL OLDU

Elektriklerin kesileceğini öğrenen çok sayıda sanayi esnafı iş yerlerine gelirken, bölgede polis ve çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre, elektrik kesintisi için bölgeye gelen Fırat EDAŞ ekiplerine bazı esnaflar tepki göstererek çalışmanın yapılmasına engel oldu.

Yaşanan gelişmeler üzerine bölgede esnaf ile yetkililer arasında görüşmeler başladı. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik güçlerinin bölgede bekleyişini sürdürdüğü belirtildi.

Deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen sanayi sitesindeki bazı blokların tahliye edilerek yıkım sürecine alınması planlanırken, esnaf ise kendilerine alternatif iş yeri gösterilmeden bölgeden ayrılmalarının mümkün olmadığını savunuyor.

“YER GÖSTERİLSİN, DÜKKÂN VERİLSİN, HEMEN ÇIKALIM”

Sanayi esnafı, yeni iş yerlerinin yetersiz olduğunu ve mevcut kiraların karşılanamayacak seviyelere ulaştığını ifade ederek, “Yer gösterilsin, dükkân verilsin, hemen çıkalım. Ancak şu an taşınabileceğimiz bir alan yok. İşimizi bırakıp gitmemiz isteniyor” görüşünü dile getiriyor.