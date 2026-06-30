Malatya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem yapılırken, avlanan 2 keklik ile avcılıkta kullanılan ses cihazlarına el konuldu.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, Nohutlu ve Bentköy Devlet Avlaklarında gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avcılığa geçit vermedi.

Saha kontrolleri sırasında mevzuata aykırı şekilde avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem uygulanırken, avlanan 2 ölü keklik ile yasa dışı avcılıkta kullanılan 2 ses cihazına el konuldu.

DKMP ekipleri, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, avcıların avcılık faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olayla ilgili idari süreç başlatıldı.