Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen Arap koşu tayları, Bursa Karacabey Hipodromu’nda gerçekleştirilen satış organizasyonunda görücüye çıktı. Yoğun ilginin olduğu satışlarda 60 taydan 26’sı yeni sahiplerine satıldı.

Satışlarda toplam 14 milyon 340 bin TL gelir elde edilirken, tay başına ortalama satış bedeli 551 bin 538 TL oldu. En yüksek bedelle satılan tay, 1 milyon 200 bin TL’ye alıcı bulan Ruşenbey isimli 2 yaşlı erkek tay olurken, en düşük satış bedeli ise 100 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Açık artırmada dikkat çeken diğer satışlar arasında Doğulu isimli tayın 1 milyon 80 bin TL’ye, Alikerem isimli tayın 1 milyon 10 bin TL’ye, Kral Busesi ve Günenç isimli tayların ise 1’er milyon TL’ye satılması yer aldı.

Satış kategorilerine göre değerlendirildiğinde 1 yaşlı dişi taylardan 320 bin TL, 2 yaşlı dişi taylardan 3 milyon 330 bin TL, 1 yaşlı erkek taylardan 1 milyon 400 bin TL ve 2 yaşlı erkek taylardan ise 9 milyon 290 bin TL gelir elde edildi. En yüksek talep 2 yaşlı erkek taylarda görüldü.

Türkiye’nin önemli safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan Malatya’daki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen taylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetiştiriciler ve yarış camiasının yoğun ilgisiyle karşılandı.