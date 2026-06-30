Gülse Birsel imzalı efsane yapımın yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek olması, sinemaseverleri büyük bir heyecana sürükledi. İnternet üzerinden en çok araştırılan 2 Aile Arasında ne zaman çıkacak, Aile Arasında 2 vizyon tarihi ne, devam filmi oyuncuları kimler ve Aile Arasında 2 nerede çekiliyor gibi sorgular arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2017 yılında vizyona girdiği andan itibaren milyonlarca izleyiciyi salonlara çeken ve dijital platformlarda da izlenme rekorları kıran Aile Arasında efsanesi, uzun bir aranın ardından muhteşem bir dönüş yapıyor. Seyircinin yıllardır "Devamı gelecek mi?" diye beklediği o müjdeli haber nihayet doğrulandı ve BKM yapımı "2 Aile Arasında" filminin çekimlerine resmen başlandı. Setten sızan ve yapım ekibi tarafından paylaşılan ilk kamera arkası görüntüleri, filmin hasretle bekleyen hayranlarında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı. Ozan Açıktan'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu ve Gülse Birsel'in o eşsiz, keskin zekasıyla kaleme aldığı yeni hikaye, yılın en çok konuşulan sinema olaylarından biri haline geldi. Gerek usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu gerekse paylaşılan set fotoğrafları, 2 Aile Arasında fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu da beraberinde getirdi.

2 AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yıllar süren bekleyişin ardından sinema tutkunlarının en çok yanıt aradığı soru hiç şüphesiz vizyon tarihi oldu. BKM'nin üstlendiği ve çekimleri büyük bir enerjiyle, neşe içinde devam eden 2 Aile Arasında, 4 Aralık tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Kış sezonuna damga vurması beklenen bu iddialı yapım, şimdiden sinema salonlarında uzun kuyruklar oluşturacak gibi duruyor. İlk filmdeki sıcak aile komedisi temasını sürdürecek olan yapım, Gülse Birsel'in ince mizahı ve yönetmen Ozan Açıktan'ın başarılı vizyonuyla birleşerek kahkaha tufanını kaldığı yerden devam ettirecek.

AİLE ARASINDA 2 OYUNCULARI KİMLER? İŞTE O DEV KADRO

İlk filmde izleyicinin kalbinde taht kuran o efsane karakterler, devam filminde de bizlerle buluşuyor. "2 Aile Arasında oyuncu kadrosu değişti mi?" sorusunu soranlar için müjdeyi verelim; asıl kadro büyük ölçüde korundu ve yepyeni usta isimler de ekibe dahil oldu. Projenin senaristi Gülse Birsel'in yanı sıra Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Derya Karadaş gibi yıldızlar yeniden bir arada kamera karşısına geçiyor. Bu dev isimlere Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi çok güçlü isimler de eşlik ediyor. Türk sinema ve tiyatrosunun en parlak yıldızlarını adeta bir şampiyonlar ligi edasıyla bir araya getiren yapım, unutulmaz oyunculuk performansları sunmaya hazırlanıyor.

2 AİLE ARASINDA SETİNDEN İLK KARELER NEDEN OLAY YARATTI?

Çekimlerine büyük bir özenle başlanan filmin setinden gelen ilk fotoğraflar, internette kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Eski karakterlerin yıllar içindeki ufak değişimleri, yeni eklenen dev isimlerin karaktere bürünmüş halleri ve o çok sevdiğimiz absürt aile atmosferi sızan karelerde hemen göze çarpıyor. İlk filmin üzerinden geçen bunca zamanın ardından o samimi ve komik ruhun ekranda tekrar yakalandığını gösteren bu kareler, izleyici tarafında "Acaba bu kez başlarına ne büyük dertler açılacak?" sorusunu doğurdu. Seyirci şimdiden filmin konusunu araştırmaya başlasa da yapım ekibi detayları sır gibi saklıyor. Kesin olan tek şey, seyircinin uzun zamandır özlediği kaliteli komediye 4 Aralık'ta doyacağı.