Peki, Giray Altınok kupa satan kadına 1 milyon TL dava açtı mı? Prens dizisi telif hakkı olayı nasıl sonuçlandı? İşte tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Sosyal medya son günlerde, kendi imkanlarıyla kupa bardak satışı yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir kadının gözyaşlarına boğulduğu o dramatik videoyu konuşuyor. Dijital platformların en çok izlenen yapımlarından biri olan Prens dizisinin başrol oyuncusu Giray Altınok'un, dizideki repliklerini ve görsellerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle bu kadına tam 1 milyon liralık dava açtığı iddia edildi. Gözyaşları içinde "Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum" diyerek isyan eden kadının o anları yürekleri burkarken, gözler bir anda ünlü oyuncuya çevrildi. İnternet mecralarında "Giray Altınok dava açtı mı?" ve "Kupa satan kadına ne oldu?" şeklindeki aramalar zirveye yerleşti. Milyonların merakla beklediği açıklama ise çok gecikmeden bizzat başarılı oyuncunun kendisinden geldi.

PRENS DİZİSİ TELİF HAKKI OLAYI NASIL BAŞLADI?

Olay, küçük bir esnafın kendi ürettiği kupaları sosyal medya üzerinden satışa sunmasıyla patlak verdi. Prens dizisinin dillere pelesenk olan unutulmaz repliklerini ve başrol karakterinin çizimlerini bu kupaların üzerine basan kadın, bir anda hukuki bir telif hakkı sorunuyla karşı karşıya kaldı. İddialara göre yapım şirketi ve ünlü oyuncunun avukatları harekete geçti ve telif hakları ihlali sebebiyle kadına tam 1 milyon TL değerinde bir tazminat davası açıldı. Bu astronomik rakamı duyan esnaf kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak durumun vahametini ve çaresizliğini anlattı. "Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum" diyen kadının gözyaşları, binlerce kullanıcının tepkisine yol açtı. İnsanlar, sadece kupa satarak ayakta kalmaya çalışan birine bu kadar ağır bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sorgulamaya başladı.

GİRAY ALTINOK KUPA SATAN KADINA 1 MİLYON TL DAVA AÇTI MI?

Tepkilerin çığ gibi büyümesi ve haberlerin magazin manşetlerine taşınması üzerine, Giray Altınok daha fazla sessiz kalamadı. Başarılı oyuncu, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden hakkındaki iddialara son noktayı koydu. Altınok, telif hakkı ihlalleriyle ilgili hukuki süreçlerin şahsen kendisi tarafından değil, tamamen avukatlar ve yapım şirketleri aracılığıyla yürütüldüğünün altını çizdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve infial yaratan 1 milyon liralık dava haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtti. Oyuncunun bu net ve şeffaf tavrı, olayın aslında büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

GİRAY ALTINOK'TAN AĞLAYAN KADINA YANIT GELDİ Mİ?

Açıklamasının devamında son derece empatik bir dil kullanan Giray Altınok, gözyaşları içinde video çeken kadının içine su serpti. Altınok, kendi tarafından açılmış böyle devasa meblağlı bir dava olmadığını vurgulayarak, "Ancak hanımefendi lütfen üzülmesin. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir" sözleriyle destek verdi. Ünlü isim, hukuki sürecin kadını mağdur edecek boyutlara ulaşmayacağının garantisini vererek konuyu kapattı. Böylece, günlerdir internette "Giray Altınok dava sonucu ne oldu" diye araştırılan konu, tatlıya bağlanmış oldu. Olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem sosyal medya kullanıcıları hem de kupa satan esnaf kadın derin bir nefes aldı.