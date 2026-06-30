Malatya Yeşilyurt’ta bir inşaatta kullanılan betonun standart dışı çıkması ve mukavemet testlerini geçememesi üzerine Yeşilyurt Belediyesi ilgili kat için yıkım kararı verdi. Yüklenici firma olan Keleşoğlu Group Yapı’nın adli sürece taşıdığı olay sonrası, Acemoğulları Beton’un geçmiş sicili de gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurulu kararına göre, firmanın daha önce Malatya hazır beton, agrega ve işgücü pazarlarında rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 milyon 454 bin 320,92 TL idari para cezasına çarptırıldığı belgelendi.

REKABET KURULU’NDAN MİLYONLARCA LİRALIK CEZA YEMİŞLERDİ!

Malatya'da Acemoğulları Beton'un sicili incelendiğinde, firmanın sabıkasının sadece teknik usulsüzlüklerle sınırlı olmadığı görülüyor. Firma, çok kısa bir süre önce Rekabet Kurulu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda milyonlarca liralık idari para cezasına çarptırılmıştı.

Rekabet Kurulunun 09.05.2025 tarihli ve 25-18/433-202 sayılı kararına göre Acemoğulları Beton, Malatya pazarında rekabeti baltalayan birçok yasa dışı anlaşmanın baş aktörlerinden biri olmuştu:

Hazır Beton Pazarında Fiyat Tespiti ve Müşteri Paylaşımı: Firmanın, Malatya genelinde hazır beton üretimi ve satışı pazarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik kartel tipi bir anlaşmanın tarafı olduğu belirlendi. Kanunun 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Acemoğulları'na hazır beton pazarındaki usulsüzlükleri nedeniyle 8 milyon 850 bin 78,21 TL idari para cezası verildi.

Agrega Pazarında Fiyat Tespiti: Agrega (kum-çakıl) üretimi ve satışı pazarında da yine fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı içeren anlaşmalar yaptığı tescillenen firmaya, bu ihlal nedeniyle de 4 milyon 916 bin 710,12 TL ceza kesildi.

İşgücü Pazarında İşçi Ücretlerini Sabitleme: İşçi ücretlerini tespit etmek suretiyle işgücü pazarında rekabet karşıtı anlaşma yaptığı belirlenen Acemoğulları Beton, bu kapsamda da 3 milyon 687 bin 532,59 TL cezaya mahkum edildi.

Rekabet Kurulu tarafından 2025 yılında sadece üç farklı kulvarda kesilen bu cezaların toplamı 17,4 milyon TL'yi bulmuştu.

ÖNCE EKONOMİK VURGUN, SONRA CAN GÜVENLİĞİ TEHDİDİ!

Geçtiğimiz yıl Malatya'da hazır beton fiyatlarını kendi aralarında belirleyip, müşterileri paylaşarak ve işçi haklarını gasp ederek haksız kazanç sağladığı Rekabet Kurulu raporlarıyla kesinleşen Acemoğulları Beton, bu kez gözünü vatandaşın canına dikti.

Deprem bölgesi olan Malatya'da C30 standartlarında beton döküyoruz diyerek inşaatlara adeta un ve kum karışımı sağlayan firmanın, resmi laboratuvar, bakanlık ve üniversite raporlarıyla kesinleşti.

Rekabet Kurulu'nun verdiği ceza listesine buradan ulaşabilirsiniz.