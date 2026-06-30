Malatya’da çocukların ve gençlerin yaz tatili dönemini verimli, sağlıklı ve sosyal aktivitelerle dopdolu geçirmesini sağlayacak dev organizasyon sahaya indi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Yaz Spor Okulları ile Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Arkadaşlık, Eğlence ve Spor Bir Arada" Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi, düzenlenen görkemli törenle kapılarını açtı.

Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumu’nda yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen açılış programına; Gençlik ve Spor İl Müdür Ebubekir Kayhan, antrenörler, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programında gerçekleştirilen spor gösterileri ve branş tanıtımları izleyicilerden büyük beğeni toplarken, çocukların heyecanı törene damga vurdu.

7-18 YAŞ ARASI GENÇLERE TAMAMEN ÜCRETSİZ EĞİTİM

Yaz Spor Okulları kapsamında açılan 25 farklı branşta eğitim alacak genç sporculara, Yeşilyurt Belediyesi tarafından spor malzemeleri desteği sağlandı.

Bununla birlikte, Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Spor Akademisi bünyesinde 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, tamamen ücretsiz olarak 18 farklı spor branşında uzmanlarından eğitim alma imkânına kavuşacak.

Profesyonel antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerin branş dağılımı ise şöyle şekillendi:

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol

Boks, karate, güreş ve judo

Masa tenisi, tenis ve badminton

Okçuluk, bocce, yüzme ve halk oyunları.

"SPOR YAPAN BİR NESİL, GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, sporun sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda çocukların kişisel ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Sporun disiplin, özgüven, arkadaşlık ve takım ruhunu geliştiren önemli bir yaşam kültürü olduğunu ifade eden Kayhan, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin yalnızca sportif başarı elde etmelerini değil; paylaşmayı, dayanışmayı, centilmenliği ve birlikte hareket etme kültürünü de kazanmalarını istiyoruz. Spor yapan bir nesil, güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır."

Organizasyona ve genç sporculara verdikleri desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden Kayhan, yaz boyunca eğitim alacak tüm sporculara başarılar diledi.

EĞİTİMLER 1 TEMMUZ İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Protokol konuşmalarının ardından Yaz Spor Okullarında görev yapacak antrenörlere spor malzemeleri teslim edilirken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yüzlerce çocuğa spor alışkanlığı kazandıracak ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine zemin hazırlayacak olan eğitimler, 1 Temmuz itibarıyla başlayarak yaz sezonu boyunca kesintisiz devam edecek.