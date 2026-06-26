Malatya'nın gururu olan ve uluslararası arenalarda ay-yıldızlı formayla başarıdan başarıya koşan şampiyon bir öğrencinin, kendi okulunda ödüllendirilme kriterleri eğitim camiasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Malatya Kernek Anadolu Lisesi 11/F sınıfı öğrencisi olan; Balkan ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu, akademik ve sosyal başarılarına rağmen ikinci dönem sonunda onur belgesi alamadı.

Akademik başarı sıralamasında sınıfının ilk üç öğrencisi arasında yer alan, okulun tiyatro etkinliklerinden sanat sergilerine kadar her türlü sosyal ve kültürel faaliyette aktif rol oynayan şampiyon sporcuya yönelik bu karar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) arasındaki iş birliği protokolünü ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerini yeniden gündeme taşıdı.

OKUL YÖNETİMİNİN SAVUNMASI "ONUR BELGESİ YALNIZCA BİR DÖNEM VERİLİR"

Uluslararası turnuvalarda hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve son olarak okul sporları il seçmelerinde okulunu liderliğe taşıyarak Türkiye Şampiyonası biletini alan öğrencinin ailesi, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Ailenin aktardığı iddialara göre; öğrencinin sportif, akademik ve sosyal başarılarını katlayarak sürdürmesine rağmen ikinci dönem onur belgesi verilmemesi üzerine okul yönetimiyle görüşme yapıldı. Okul yönetiminin aileye, "Onur belgesi bir öğrenciye bir eğitim-öğretim yılında yalnızca bir dönem verilir" şeklinde bir açıklama yaptığı öne sürüldü.

MEB MEVZUATI NE DİYOR? ONUR BELGESİ YILDA KAÇ KEZ VERİLİR?

Okul yönetiminin bu açıklaması üzerine mevzuat araştırması yapan aile, haklarını aramak için harekete geçti. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelendiğinde, bir öğrencinin eğitim-öğretim yılı içinde yalnızca bir kez onur belgesi alabileceğine dair hiçbir sınırlayıcı ya da engelleyici açık hüküm bulunmadığı görüldü.

Yönetmeliğe göre onur belgesi; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda örnek davranış sergileyen öğrenciler için her dönemin sonunda ilgili kurul (Onur Kurulu) tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek verilebiliyor. Dolayısıyla bir öğrencinin şartları taşıması halinde iki dönemde de bu belgeyi almasının önünde hukuki bir engel bulunmuyor.

MEB-GSB PROTOKOLÜ AÇIKÇA BELİRTİYOR "BAŞARILI SPORCULAR TEŞVİK EDİLMELİ"

Yaşanan kriz, gözleri iki bakanlık arasında yürürlükte olan ve sporcu öğrencilerin haklarını koruyan dev iş birliği protokolüne çevirdi. MEB ve GSB Protokolü’nün temel amaçlarını içeren 3. maddesinde; öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli gençlerin keşfedilmesi esas alınıyor. Tartışmaların odağındaki diğer resmi maddeler ise şu şekilde:

Madde 5 / Fıkra 7: "Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde öğrencilerin başarıları göz önüne alınarak oluşturulacak kriterler doğrultusunda teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik mevzuat altyapısı hazırlanır."

"Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde öğrencilerin başarıları göz önüne alınarak oluşturulacak kriterler doğrultusunda teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik mevzuat altyapısı hazırlanır." Madde 5 / Fıkra 8: Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcu öğrencilere eğitim süreçlerinde gerekli idari kolaylıkların sağlanmasını öngörür.

Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcu öğrencilere eğitim süreçlerinde gerekli idari kolaylıkların sağlanmasını öngörür. Madde 6 / Fıkra 7: "Okul spor faaliyetlerinde başarı gösteren okullara ve öğrencilere branş talimatları doğrultusunda belirlenen ödüller verilir."

AİLE KARARA TEPKİLİ KONU VALİLİK VE CİMER’E TAŞINIYOR

Balkan Şampiyonluğu unvanıyla okulunun adını uluslararası arenada duyuran bir öğrencinin, ikinci dönem hangi "objektif kriterlere" dayanarak onur belgesinden mahrum bırakıldığını sorgulayan aile, değerlendirme sürecinin mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden incelenmesini talep ediyor.

Malatyalı şampiyon öğrencinin ailesi; konunun takipçisi olacaklarını belirterek Millî Eğitim Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili denetim birimlerine resmi başvuruda bulunacaklarını, gerekirse konuyu CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden de en üst merciye taşıyacaklarını ifade etti.

Eğitim ve spor camiası şimdi, hem bakanlık protokollerine hem de yönetmeliğe aykırı olduğu iddia edilen bu karara karşı yetkililerin nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.