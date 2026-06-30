Malatya ve çevre illerde kayısı hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, üreticilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan branda satışlarında hareketlilik bekleniyordu. Ancak esnaf, mevsimi olmasına rağmen satışların geçen yılların gerisinde kaldığını belirtiyor.

Sektördeki son durum ve fiyat dalgalanmaları hakkında Busabah Medya’ya konuşan Esnaf Ali Karaaslan, maliyetlerin doğrudan küresel piyasalara ve petrol fiyatlarına bağlı olduğunu vurguladı.

"SATIŞLAR GEÇEN YILLARA KIYASLA DÜŞÜK"

Hasat döneminin başlamasına rağmen piyasanın tam anlamıyla canlanmadığını söyleyen esnaf Ali Karaaslan,

"Şu an mevsimi olmasına rağmen satışlar düşük. Kale ve Baskil’de hasat başladı. Kısmi bir yoğunluğun olduğu günler de oluyor ama geçen yıllara kıyasla satışlarımız iyi değil"

dedi.

PETROL FİYATLARI BRANDAYI DA VURDU

Brandaların ham maddesinin petrol türevi olduğunu ve dünyadaki gelişmelerden hızla etkilendiğini dile getiren Karaaslan,

"Bunlar petrol ürünleri olduğu için savaşa bağlı olarak fiyatlar bir miktar arttı. Fiyat artışı petrole paralel olarak yüzde 100 artmıştı, son zamanlarda normalleşme ile beraber yüzde 30-40 oranında bir gerileme oldu. Petroldeki istikrarsızlık doğal olarak bizim fiyatları da etkiliyor. Normalde dövizdeki istikrar nedeniyle fiyatlar 1,5 yıldır aynıydı. Ama şu an bir istikrarsızlık söz konusu"

ifadelerine yer verdi.

"KAYISI DEĞERLİ OLUNCA KÖYLÜ DAHA TİTİZ DAVRANIYOR"

Kayısı fiyatlarının yüksek olmasının üreticiyi kaliteli üretime ve yeni ekipman alımına yönelttiğini belirten Karaaslan,

"Kayısı değerli olunca köylü biraz daha ürününü titiz kaldırmaya bakıyor ve yeni branda alıyor. Kayısı değersiz olduğunda eski brandalar kullanılıyor. Bir branda aldığınızda ortalama 6-7 yıl kullanabilirsiniz. Şu anda 4x8 brandalar ucuzu 850 TL, kalitelisi bin 200 TL"

açıklamasında bulundu.