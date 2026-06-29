Sağlık sorunları nedeniyle acil ilaca ulaşmak isteyen Malatyalılar, yoğun şekilde "Bugün Malatya'da hangi eczaneler açık?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası tarafından 29 Haziran Pazartesi sabahı saat 08:00'den itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan nöbet kartına göre, şehir genelinde stratejik noktalarda bulunan eczaneler sabaha kadar nöbet tutacak. İşte hastane yakınları, merkezi caddeler ve mahallelerdeki o eczaneler ve iletişim bilgileri...
29 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ
Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
- ORHANOĞLU ECZANESİ
- Adres Detayı: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi / Malatya
- Telefon Numarası: 0533 548 46 25
- Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
- SEZER ECZANESİ
- Adres Detayı: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı Battalgazi / Malatya
- Telefon Numarası: 0422 361 00 58
- Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
- ÇEVRE ECZANESİ
- Adres Detayı: İstasyon Caddesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı Yeşilyurt / Malatya
- Telefon Numarası: 0537 657 98 60
- Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
- ÖZCAN ECZANESİ
- Adres Detayı: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı Yeşilyurt / Malatya
- Telefon Numarası: 0422 504 55 77
- Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane
- AKSU ECZANESİ
- Adres Detayı: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya
- Telefon Numarası: 0506 443 34 44
- Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
Listede yer alan eczaneler 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 08:00'de nöbeti devralmış olup, 30 Haziran 2026 Salı sabahı saat 08:00'e kadar kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Yoğunluk yaşamamak adına gitmeden önce eczaneleri telefonla arayarak konum teyidi alabilirsiniz.