22 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneleri duyuruldu: Acil ihtiyaçlar için açık eczaneler belli oldu
22 Haziran 2026 Malatya nöbetçi eczaneleri duyuruldu: Acil ihtiyaçlar için açık eczaneler belli oldu
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Sağlık sorunları nedeniyle acil ilaca ulaşmak isteyen Malatyalılar, yoğun şekilde "Bugün Malatya'da hangi eczaneler açık?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası tarafından 29 Haziran Pazartesi sabahı saat 08:00'den itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan nöbet kartına göre, şehir genelinde stratejik noktalarda bulunan eczaneler sabaha kadar nöbet tutacak. İşte hastane yakınları, merkezi caddeler ve mahallelerdeki o eczaneler ve iletişim bilgileri...

29 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

  • ORHANOĞLU ECZANESİ
    • Adres Detayı: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi / Malatya
    • Telefon Numarası: 0533 548 46 25
    • Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
  • SEZER ECZANESİ
    • Adres Detayı: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı Battalgazi / Malatya
    • Telefon Numarası: 0422 361 00 58
    • Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

  • ÇEVRE ECZANESİ
    • Adres Detayı: İstasyon Caddesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı Yeşilyurt / Malatya
    • Telefon Numarası: 0537 657 98 60
    • Nöbet Süresi: 24 Saat Açık
  • ÖZCAN ECZANESİ
    • Adres Detayı: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı Yeşilyurt / Malatya
    • Telefon Numarası: 0422 504 55 77
    • Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane

  • AKSU ECZANESİ
    • Adres Detayı: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya
    • Telefon Numarası: 0506 443 34 44
    • Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

Listede yer alan eczaneler 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 08:00'de nöbeti devralmış olup, 30 Haziran 2026 Salı sabahı saat 08:00'e kadar kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Yoğunluk yaşamamak adına gitmeden önce eczaneleri telefonla arayarak konum teyidi alabilirsiniz.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL