Sağlık sorunları nedeniyle acil ilaca ulaşmak isteyen Malatyalılar, yoğun şekilde "Bugün Malatya'da hangi eczaneler açık?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası tarafından 29 Haziran Pazartesi sabahı saat 08:00'den itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan nöbet kartına göre, şehir genelinde stratejik noktalarda bulunan eczaneler sabaha kadar nöbet tutacak. İşte hastane yakınları, merkezi caddeler ve mahallelerdeki o eczaneler ve iletişim bilgileri...

29 HAZİRAN 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

ORHANOĞLU ECZANESİ Adres Detayı: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi / Malatya Telefon Numarası: 0533 548 46 25 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

SEZER ECZANESİ Adres Detayı: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı Battalgazi / Malatya Telefon Numarası: 0422 361 00 58 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık



Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

ÇEVRE ECZANESİ Adres Detayı: İstasyon Caddesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı Yeşilyurt / Malatya Telefon Numarası: 0537 657 98 60 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

ÖZCAN ECZANESİ Adres Detayı: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı Yeşilyurt / Malatya Telefon Numarası: 0422 504 55 77 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık



Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane

AKSU ECZANESİ Adres Detayı: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya Telefon Numarası: 0506 443 34 44 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık



Listede yer alan eczaneler 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 08:00'de nöbeti devralmış olup, 30 Haziran 2026 Salı sabahı saat 08:00'e kadar kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Yoğunluk yaşamamak adına gitmeden önce eczaneleri telefonla arayarak konum teyidi alabilirsiniz.