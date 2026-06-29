İstiğfar, kulun işlediği günahlardan pişman olup Allah’tan af dilemesidir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) "İstiğfarın en güzeli" dediği Seyyidü’l-istiğfâr duası ve Diyanet meali şöyledir:

ARAPÇA OKUNUŞU:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

TÜRKÇE ANLAMI:

"Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur."

"Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum."

"Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım."

"Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim."

"Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz." (Buhârî, Deʽavât, 2)

29 HAZİRAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Ekran Görüntüsü (21).png isimli görselde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şöyledir:

İmsak: 03:09

03:09 Güneş: 04:59

04:59 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 20:01

20:01 Yatsı: 21:43

Malatya'da ezan vakitlerinin ardından bu mübarek duayı okuyarak günün manevi ikliminden istifade edebilirsiniz.