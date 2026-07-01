Malatya’da 1 Temmuz Çarşamba günü hastaneye giden veya acil ilaç tedarik etmesi gereken vatandaşlar için kritik saatler başladı. "Bugün Malatya'da hangi eczaneler açık, evime en yakın nöbetçi eczane hangisi?" sorusu, şehir genelinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Mağduriyet yaşamamak ve kapı kapı eczane aramamak için evden çıkmadan önce bu listeye mutlaka göz atın. İşte Malatya Eczacı Odası'ndan alınan resmi verilere göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapısı açık olacak Merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczanelerinin tam listesi, iletişim numaraları ve nokta atışı adres tarifleri...

1 TEMMUZ 2026 MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANE ADRESLERİ VE TELEFONLARI

DUYGU ECZANESİ Adres: Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak, No: 8/2A Battalgazi / MALATYA Kolay Yol Tarifi: İlçe Sağlık Müdürlüğü hemen yanı. Telefon Numarası: 0422 371 12 68 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

MALATYA ECZANESİ Adres: Emeksiz Caddesi, No: 90 Battalgazi / MALATYA Kolay Yol Tarifi: Kök Mobilya tam karşısı. Telefon Numarası: 0422 321 10 64 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

TARÇIN ECZANESİ Adres: Ergenekon Köprüsü bitimi, Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkası, Battalgazi / MALATYA Kolay Yol Tarifi: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkasında, Ergenekon Köprüsü'nün hemen bitiminde yer alıyor. Telefon Numarası: 0422 336 46 56 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

TREND PARK ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Bulvarı, Yeşilyurt / MALATYA Kolay Yol Tarifi: Nikah Sarayı civarı, Gurmehan Balta Burger hemen yanı. Telefon Numarası: 0422 537 701 66 34 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!



1 TEMMUZ 2026 ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE BİLGİSİ

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No: 85 Battalgazi / MALATYA Kolay Yol Tarifi: Eski Malatya Meydanbaşı bölgesinde, Osman Ateş Caddesi üzerinde. Telefon Numarası: 0422 999 10 23 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

