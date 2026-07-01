Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak en önemli gelişme hava sıcaklıklarında yaşanacak. Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIK ZİRVESİNDE O İKİ İLÇE VAR!

Malatya'da bugün sıcaklık dalgasının merkez üssü kuzey ve batı bölgeleri olacak. Yapılan tahminlere göre Malatya’nın sıcaklık zirvesinde Darende ve Yazıhan ilçeleri yer alıyor. Bu iki ilçede termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken, kent merkezinde ise sıcaklık 34 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde tedbirli olmalarını öneriyor.

Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum sıcak havanın etkisini yer yer biraz olsun kırsa da genel anlamda bunaltıcı bir hava hakim olacak. An itibarıyla ilan edilmiş resmi bir acil meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

MALATYA İLÇE İLÇE SICAKLIK LİSTESİ (EN SICAKTAN EN SERİNE)

Tıklayan okuyucunun kendi bölgesini hızla bulabilmesi ve mobilde rahatça aşağı kaydırması (dwell time artışı) için Malatya'nın ilçe ilçe sıcaklık raporu şu şekildedir:

Darende: Açık / 37 Derece

Açık / 37 Derece Yazıhan: Açık / 37 Derece

Açık / 37 Derece Yeşilyurt: Açık / 36 Derece

Açık / 36 Derece Doğanyol: Açık / 36 Derece

Açık / 36 Derece Kale: Açık / 36 Derece

Açık / 36 Derece Battalgazi: Açık / 35 Derece

Açık / 35 Derece Pütürge: Açık / 35 Derece

Açık / 35 Derece Merkez: Açık / 34 Derece

Açık / 34 Derece Akçadağ: Açık / 34 Derece

Açık / 34 Derece Hekimhan: Açık / 34 Derece

Açık / 34 Derece Kuluncak: Açık / 33 Derece

Açık / 33 Derece Arapgir: Açık / 32 Derece

Açık / 32 Derece Arguvan: Açık / 32 Derece

Açık / 32 Derece Doğanşehir: Açık / 32 Derece

Malatya genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bugün kentimizin en sıcak noktaları 37 derece ile Darende ve Yazıhan olurken, en serin bölgeler ise 32 dereceyle Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan olarak ölçülmüştür. Güncel hava tahminleri ve Malatya’ya dair en doğru haberler için bizi takip etmeye devam edin.