Düğün sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı Malatya’da, altın piyasasından gelen son veriler evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve takı takacak vatandaşları üzecek cinsten. Küresel piyasalarda ons altının 3.974,00 Dolar seviyesine tırmanmasıyla birlikte, Malatya iç piyasası da yeni aya rekor fiyatlarla uyandı.

Malatya Kuyumcular Odası’nın (MKO) 1 Temmuz 2026 Çarşamba sabahı saatleri itibarıyla güncellediği canlı piyasa ekranına göre; düğünlerin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 5.850 TL’ye yükselirken, çeyrek altın ise 10.020 TL ile psikolojik sınır olan 10 bin TL barajını aşmış durumda.

MALATYA'DA ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Yaz aylarında artan düğün ve sünnet merasimleri öncesinde sarrafların yolunu tutmak isteyen Malatyalılar için güncel rakamlar şekillendi. MKO 1 Temmuz canlı ekran verilerinden derlenen bilgilere göre, Malatya serbest piyasasında anlık altın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

24 Ayar Has Gram Altın: Alış 5.910 TL | Satış 6.120 TL

Alış 5.910 TL | Satış 6.120 TL Çeyrek Altın: Alış 9.590 TL | Satış 10.020 TL

Alış 9.590 TL | Satış 10.020 TL Yarım Altın: Alış 19.180 TL | Satış 20.040 TL

Alış 19.180 TL | Satış 20.040 TL Ata Lira: Alış 39.460 TL | Satış 41.230 TL

Alış 39.460 TL | Satış 41.230 TL 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.430 TL | Satış 5.850 TL

Alış 5.430 TL | Satış 5.850 TL Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 95.900 TL | Satış 100.200 TL

Alış 95.900 TL | Satış 100.200 TL Liralık Altın: Alış 38.360 TL | Satış 40.080 TL

Alış 38.360 TL | Satış 40.080 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.330 TL | Satış —

DÜĞÜN MASRAFLARI KATLANDI BİR BİLEZİK ALMANIN MALİYETİ NE OLDU?

Malatya'da evlilik geleneğinin en önemli parçalarından biri olan 22 ayar bileziklerin gram fiyatındaki bu yükseliş, çeyiz alışverişi yapan ailelerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bugün Malatya'daki bir kuyumcudan 15 gramlık standart bir 22 ayar bilezik almak isteyen bir vatandaşın, işçilik maliyetleri hariç sadece ham altın bedeli olarak yaklaşık 87 bin 750 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Yakınlarına takı takmak için çeyrek altına yönelen vatandaşlar ise artık dört haneli rakamların çok üzerinde, tam 10 bin 20 TL ödemek durumunda.