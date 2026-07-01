Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya’da elektrik şebekesinin yenilenmesi ve bakım faaliyetleri kapsamında 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, kesintiler Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerindeki belirli mahalleleri etkileyecek.
Sabah saat 09:00 ve 09:30 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede hayat geçici olarak durma noktasına gelecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 4 saat, bazı kırsal alanlarda ise akşam 17:00'ye kadar (8 saat) sürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmalarını istedi.
İşte Fırat EDAŞ'ın yayımladığı verilere göre 1 Temmuz günü Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan'da elektrik alamayacak mahallelerin tam ve güncel listesi:
1 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTESİ
BATTALGAZİ İLÇESİ
Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):
- Kadıçayırı Mahallesi
Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):
- Yaygın Mahallesi
- Bağtepe Mahallesi
- Bulgurlu Mahallesi
- Bulutlu Mahallesi
- Çolaklı Mahallesi
- Hacıyusuflar Mahallesi
- Kapıkaya Mahallesi
- Sevildağ Mahallesi
- Yenice Mahallesi
- Yeniköy Mahallesi
- Fırıncı Mahallesi
- Göller Mahallesi
- Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi
AKÇADAĞ İLÇESİ
Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):
- Kepez Mahallesi
- Bekiruşağı Mahallesi
- Çevirme Mahallesi
- Harunuşağı Mahallesi
HEKİMHAN İLÇESİ
Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):
- Girmana Mahallesi