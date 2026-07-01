Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya’da elektrik şebekesinin yenilenmesi ve bakım faaliyetleri kapsamında 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, kesintiler Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerindeki belirli mahalleleri etkileyecek.

Sabah saat 09:00 ve 09:30 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede hayat geçici olarak durma noktasına gelecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 4 saat, bazı kırsal alanlarda ise akşam 17:00'ye kadar (8 saat) sürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmalarını istedi.

İşte Fırat EDAŞ'ın yayımladığı verilere göre 1 Temmuz günü Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan'da elektrik alamayacak mahallelerin tam ve güncel listesi:

1 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTESİ

BATTALGAZİ İLÇESİ

Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):

Kadıçayırı Mahallesi

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):

Yaygın Mahallesi

Bağtepe Mahallesi

Bulgurlu Mahallesi

Bulutlu Mahallesi

Çolaklı Mahallesi

Hacıyusuflar Mahallesi

Kapıkaya Mahallesi

Sevildağ Mahallesi

Yenice Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

Fırıncı Mahallesi

Göller Mahallesi

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi

AKÇADAĞ İLÇESİ

Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):

Kepez Mahallesi

Bekiruşağı Mahallesi

Çevirme Mahallesi

Harunuşağı Mahallesi

HEKİMHAN İLÇESİ

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):

Girmana Mahallesi