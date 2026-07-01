Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya’da elektrik şebekesinin yenilenmesi ve bakım faaliyetleri kapsamında 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, kesintiler Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerindeki belirli mahalleleri etkileyecek.

Malatya'da çocuklar camilere akın edecek
Malatya'da çocuklar camilere akın edecek
İçeriği Görüntüle

Sabah saat 09:00 ve 09:30 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede hayat geçici olarak durma noktasına gelecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 4 saat, bazı kırsal alanlarda ise akşam 17:00'ye kadar (8 saat) sürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmalarını istedi.

İşte Fırat EDAŞ'ın yayımladığı verilere göre 1 Temmuz günü Battalgazi, Akçadağ ve Hekimhan'da elektrik alamayacak mahallelerin tam ve güncel listesi:

1 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTESİ

BATTALGAZİ İLÇESİ

Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):

  • Kadıçayırı Mahallesi

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):

  • Yaygın Mahallesi
  • Bağtepe Mahallesi
  • Bulgurlu Mahallesi
  • Bulutlu Mahallesi
  • Çolaklı Mahallesi
  • Hacıyusuflar Mahallesi
  • Kapıkaya Mahallesi
  • Sevildağ Mahallesi
  • Yenice Mahallesi
  • Yeniköy Mahallesi
  • Fırıncı Mahallesi
  • Göller Mahallesi
  • Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi

AKÇADAĞ İLÇESİ

Saat 09:30 - 13:30 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (4 Saat):

  • Kepez Mahallesi
  • Bekiruşağı Mahallesi
  • Çevirme Mahallesi
  • Harunuşağı Mahallesi

HEKİMHAN İLÇESİ

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler (8 Saat):

  • Girmana Mahallesi

Muhabir: Nisa Taştan