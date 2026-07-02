15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bu sene de ülke genelinde ve Malatya’da bazı etkinlikler düzenlenecek. O günün tatil olup olmayacağı ise araştırılıyor.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çarşamba gününe denk geliyor. Bu günün tatil olup olmayacağını araştıran çalışanlar ve velilerin merak ettiği soru cevabını buldu.

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bu sene çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatil olacak. 15 Temmuz 2026 çarşamba günü, 1 gün resmî tatil olacak.

15 TEMMUZ'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil nedeniyle belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valiliklerdeki idari birimler, bankalar, PTT şubeleri, noterler 15 Temmuz'da hizmet vermeyecek.

İLK NE ZAMAN TATİL EDİLDİ?

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe girişimine gösterilen direnişin resmi olarak tescillenmesi için TBMM'de resmi tatil kanun teklifi görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Bu kanun teklifi, 2017 yılı itibariyle kabul edilerek uygulanmaya başlandı.