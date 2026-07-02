Araç muayene süreçlerini ihmal etmek artık katlanılması zor bedeller getiriyor. Bölgedeki trafik uygulamalarında, vizesi bitmiş araçlara karşı sıfır tolerans dönemi başlatıldı ve kurallar tüm ağırlığıyla uygulanıyor.

Maddi Kayıplar Cep Yakıyor

Malatya'da yapılan çevirmelerde aracı muayenesiz olanlara 2.167 TL idari para cezası kesiliyor. Sistem, erken davrananlara ufak bir avantaj sunuyor. Ceza yazıldıktan sonraki 15 gün içerisinde ödeme yapan vatandaşlar, indirimli olarak 1.625,25 TL ödüyor. Bunun dışında ehliyete eklenen 10 ceza puanı da sürücülük sicilini olumsuz etkiliyor. TÜVTÜRK tarafında ise gecikilen her 30 gün için ana ücretin %5'i kadar gecikme bedeli alınıyor. Erteledikçe ödenmesi gereken tutar katlanarak artıyor.

Trafikten Çekilme Süreci

• Cezayı yiyen sürücü, aracıyla yoluna rahatça devam edemiyor.

• Malatyalı araç sahiplerine polis tarafından Ek-33 belgesi veriliyor.

• Ek-33 belgesi, aracın en geç 7 iş günü içinde muayene istasyonuna götürülmesini emrediyor.

• Belirtilen süre içinde muayene yapılmazsa, araç tespit edildiği noktada bağlanıyor.

• Trafikten men edilen aracı kurtarmak zor ve masraflı bir süreç.

Trafik Sigortası Kapsam Dışı Kalıyor

Eksik evrakla yola çıkmanın en büyük faturası kaza anında ortaya çıkıyor. Malatya'da muayenesiz bir araç kazaya karıştığında, trafik sigortası veya kasko devre dışı kalma tehlikesiyle yüzleşiyor. Çünkü sigorta şirketleri, muayenesi yapılmamış bir aracın trafik kurallarına uygunluğunu şüpheli buluyor. Meydana gelen hasar bedelleri doğrudan ruhsat sahibine yansıtılıyor.