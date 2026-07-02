Malatya’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlıkların tek başına bir ada gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin bir cazibe merkezi haline gelmesi için şu formülü sundu:

"Aslantepe, Somuncu Baba, Levent Vadisi bizim çok önemli değerlerimiz. Nemrut da yakınımızda. Malatya'nın güzelliklerini, kültürel varlıklarını, doğal varlıklarını ve gastronomisini öne çıkarmamız lazım. İnsanlar buraya gelsin, burası cazibe merkezi olsun."

5 İLİ KAPSAYAN DEV TURİZM DESTİNASYONU

Başkan Sami Er, Malatya'nın merkezinde yer alacağı, ancak çevre illeri de içine alarak büyüyecek geniş bir destinasyon düşüncesinden söz etti. Turizm stratejisinde tekil başarılar yerine bölgesel bir rota mantığının öne çıkması gerektiğini vurgulayan Er; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan dev bir turizm aksının kurulması gerektiğine işaret etti.

"ADIYAMAN'IN NEMRUT TAKINTISINI AŞABİLİRSEK..."

Röportajın en dikkat çekici, bölge turizminde taşları yerinden oynatacak ve uzun soluklu bir CTR (tıklama oranı) dalgası yaratacak olan kısmında ise Başkan Sami Er, komşu il Adıyaman’a doğrudan seslendi. Nemrut Dağı’nın bölgesel ortak bir değer olarak ele alınması durumunda herkesin kazanacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ezber bozan o çağrıyı yaptı:

"Çok özel bir turizm destinasyonu oluşturmak istiyoruz. Malatya tek başına olmaz. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'la birlikte düşünülmeli. Adıyaman'ın Nemrut takıntısını aşabilirsek hem Adıyaman kazanacak hem biz kazanacağız.”