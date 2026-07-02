Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde, çocukların kent yaşamına dahil edilmesi, fikir ve önerilerini yerel yönetim süreçlerine aktarması amacıyla Çocuk Meclisi oluşturuyor. Çocukların hakları, sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşabileceği bir platform sunmayı hedefleyen meclis için üye alım süreci başladı.

Kurulacak olan meclis ile çocukların eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda fikir üretmesi planlanıyor. Düzenlenecek toplantı ve faaliyetlerle, çocukların çevreleriyle ilgili görüşlerini doğrudan dile getirmeleri ve kent yaşamına yönelik projeler geliştirmeleri amaçlanıyor. Bu çalışma doğrultusunda çocuk hakları bilincinin artırılması ve çocukların yerel karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuk Meclisi çatısı altında çocuk şuraları ve çocuk kürsüsü toplantıları, bilim, teknoloji ve robotik kodlama atölyeleri, kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca çocuk hakları eğitimleri, çevre ve sosyal sorumluluk projeleri, gezi, kamp ve eğitim programları ile liderlik, temsil ve iletişim becerilerini geliştirecek çalışmalar da yürütülecek faaliyetler arasında yer alıyor. Bu meclise üye olabilmek için Yeşilyurt ilçesinde ikamet etmek veya Yeşilyurt'taki okullarda eğitim görmek, 9-14 yaş grubunda bulunmak ve gönüllülük esasına göre yürütülecek çalışmalara katılım sağlamayı kabul etmek gerekiyor. Çocuk Meclisi'nde yer almak isteyen adayların başvurularının 7 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Yeşilyurt Kent Konseyine yapılması bekleniyor.