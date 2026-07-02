Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.
YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Habibe Çelik (60)
Taziye Adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Bedriye Yıldız (84)
Taziye Adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Suluköy Mahallesi Mezarlığı
BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Zeliha Güner (60)
Taziye Adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi
Hüseyin Altın (73)
Taziye Adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: İkizce Mahallesi Mezarlığı, Yeşilyurt
ŞEHİR DIŞI VEFAT İLANI
Suzan Aydınlı (62)
Taziye Adresi: Elazığ
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.