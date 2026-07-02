Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.

YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Habibe Çelik (60)

Taziye Adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Bedriye Yıldız (84)

Taziye Adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Suluköy Mahallesi Mezarlığı

BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Zeliha Güner (60)

Taziye Adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi

Hüseyin Altın (73)

Taziye Adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: İkizce Mahallesi Mezarlığı, Yeşilyurt

ŞEHİR DIŞI VEFAT İLANI

Suzan Aydınlı (62)

Taziye Adresi: Elazığ

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.