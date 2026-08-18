Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketi, bölgedeki üreticiyi ve mahalle sakinlerini ağır bir bilançoyla karşı karşıya bıraktı. Afetin hemen ardından sahada incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, selzede vatandaşlar ve mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Serkan Coşkun ve vatandaşlardan afetin yol açtığı zarara ilişkin detaylı bilgi alan Fendoğlu, selden etkilenen evlerde ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

390 Ton Kayısı Kurumadan Sele Gitti "Devletimiz İlk Andan İtibaren Buradaydı"

Afetin ilk anından itibaren tüm kamu kurumlarının bölgede aralıksız çalışma yürüttüğünü belirten Kocaözü Mahallesi Muhtarı Serkan Coşkun, sahadaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri devletimizin burada olduğunu gördüm, bunu bize de hissettirdiler. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları, dernek başkanlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri buradaydı. Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Kızılay ekipleri de bölgede görev yaptı. Ancak yaş kayısılarımız kurumadan sele gitti. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlere göre yaklaşık 390 ton kayısı zarar gördü. Mühendislerimiz bütün zararları tek tek değerlendirdi. Devletimizden destek ve zararımızın karşılanmasını bekliyoruz."

MHP’li Fendoğlu "En Büyük Tesellimiz Can Kaybının Olmaması"

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yaşanan afette can kaybı yaşanmamasının en büyük şükür sebebi olduğunu vurguladı. Maddi zararların telafisi için rapor tamamlanır tamamlanmaz harekete geçeceklerini belirten Fendoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tür afetlerde can kaybı olmadığı müddetçe maddi zararların telafisi mümkündür. İl Müdürlüğümüzün hane hane yürüttüğü çalışmaları gördük. Toplam zararın 390 ton mu, 400 ton mu, 500 ton mu olduğu raporla netleşecek. Rapor tamamlandıktan sonra mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Çok geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın."

3 Ev İçin AFAD Tespiti Yapıldı Kritik Rapor Ankara'ya Sunulacak

Mağduriyetlerin giderilmesi adına Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Fendoğlu, AFAD tarafından üç evde resmi hasar tespiti yapıldığını aktardı.

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Fendoğlu, "Mağduriyetlerinizin telafi edilmesi için çalışma yürüteceğiz. Evi zarar gören, AFAD tarafından tespiti yapılan üç vatandaşımız bulunuyor. Raporun tamamlanmasını bekliyoruz. Tarım Müdürlüğümüz de sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sunarak gerekli desteği talep edeceğiz. Zarar gören üç evin durumunu da AFAD Başkanlığına ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, afetin ilk anından itibaren sahada mesai harcayan kamu kurumlarına, yöneticilere ve görevli ekiplere teşekkür etti.