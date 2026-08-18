AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da adalet hizmetlerinin kapasitesini artıracak yatırımları yerinde inceledi. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete’yi ziyaret eden Ölmeztoprak, kentte yürütülen adli çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından yapımı süren Yeni Malatya Adliye Binası inşaatına geçen Ölmeztoprak, proje müdürü Hakan Sümengen’den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Malatya’nın Adalet Altyapısı Güçleniyor

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kamu yatırımlarının önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, Malatya’nın uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni Adliye Binası tamamlandığında 100 duruşma salonu ve 181 büro ile hizmet verecek. Projede açık ve kapalı otopark alanlarının yanı sıra çevreci uygulamalar da bulunacak.

Yağmur sularının peyzaj sulamasında değerlendirilmesini sağlayacak sistemlerin kurulacağı projede, ortak kullanım alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemleri kullanılacak. Avukatlar için sosyal alanların da yer alacağı bina, modern yapısıyla Malatya’nın önemli kamu yatırımları arasında yer alacak.

Bölge Mahkemeleri ve Lojmanlar Da Gündemde

Adalet yatırımlarının Yeni Adliye Binası ile sınırlı olmadığını belirten Ölmeztoprak, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve adliye lojmanlarına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü açıkladı.

Yakınca ve Çöşnük mahallelerinde devam eden adliye lojmanlarının tamamlanmasıyla adli personelin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Fırıncı ve Göller’de Mahalle Buluşmaları

Ölmeztoprak, adliye incelemelerinin ardından Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı ve Göller mahallelerinde de temaslarda bulundu.

Muhtarlık toplantılarında mahallelerin içme suyu, kanalizasyon, yol, altyapı, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyonla ilgili talepleri ilgili kurum temsilcileriyle birlikte değerlendirildi.

Mahallelerden iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını belirten Ölmeztoprak, sahadaki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Hanelere Konuk Oldu

Program kapsamında Fırıncı ve Göller mahallelerinde hane ziyaretleri de gerçekleştiren Ölmeztoprak, Bayram ve Saime Yoldaş ailesi ile Şaban Yaşar ve eşi Fatma Yaşar’ın evlerine konuk oldu.

Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Ölmeztoprak, AK Parti’nin teşekkür belgelerini de takdim etti. Belgelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava ve yol arkadaşlarına yönelik teşekkürünün bir göstergesi olduğunu belirten Ölmeztoprak, milletle kurulan gönül bağının önemine vurgu yaptı.