Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, kentin idari, ticari ve sosyal yapısını ilgilendiren gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ağustos ayı ikinci birleşimi ile bir araya geldi. Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, komisyonlardan gelen raporlar ve meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Oturumun öne çıkan gündem maddelerinden biri de Çarmuzu Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunun işletme hakkının devredilmesi oldu.

Süresi Dolan İşletme Hakkı Yeniden Uzatıldı

Meclis gündeminin 15. maddesinde yer alan Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4968 ada 7 nolu parsel üzerindeki taşınmazla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis üyelerinin onayına sunuldu.





Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan 22.07.2026 tarihli ve 377652 sayılı olur yazısının incelenmesi neticesinde; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 4.850,85 metrekare yüzölçümlü alan üzerindeki soğuk hava deposunun işletme hakkı süresinin dolduğu belirtildi. Söz konusu tesis, daha önce 12.07.2017 tarihli meclis kararıyla 9 yıl 6 ay süreyle Esenlik İmar İnş. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmişti.

5 Yıllığına Yeniden Kiralandı

Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre kabul edilen kararın detaylarına göre, tesisin işletme hakkı 5 yıl süreyle tekrar Esenlik A.Ş.’ye devredilirken, yıllık kiralama bedeli KDV hariç 600 bin olarak belirlendi. Ayrıca kira bedelinin her yıl yıllık TÜFE oranında artırılması şartı karara bağlandı. Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan yönetiminde gerçekleşen oturumda ilgili madde, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek meclis kayıtlarına geçti.