Malatya’da vefat eden vatandaşlara ilişkin günlük cenaze duyuruları yayınlanmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan 18 Ağustos 2026 tarihli resmi verilere göre, hayatını kaybeden vatandaşın defin bilgileri ve taziye adresi açıklandı.
Metin Aktürk Vefat Etti
Açıklanan resmi bilgilere göre, 67 yaşında hayatını kaybeden Metin Aktürk'ün cenazesi Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
Vefat Eden Vatandaşın Bilgileri:
- Adı Soyadı: Metin Aktürk
- Yaş: 67
- Cinsiyeti: Erkek
- Taziye Adresi: BENTBAŞI MH. YEŞİLYURT/MALATYA
- Not / Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.
Muhabir: Nisa Taştan