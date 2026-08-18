Malatya’da vefat eden vatandaşlara ilişkin günlük cenaze duyuruları yayınlanmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan 18 Ağustos 2026 tarihli resmi verilere göre, hayatını kaybeden vatandaşın defin bilgileri ve taziye adresi açıklandı.

Metin Aktürk Vefat Etti

Açıklanan resmi bilgilere göre, 67 yaşında hayatını kaybeden Metin Aktürk'ün cenazesi Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

Vefat Eden Vatandaşın Bilgileri:

Adı Soyadı: Metin Aktürk

Metin Aktürk Yaş: 67

67 Cinsiyeti: Erkek

Erkek Taziye Adresi: BENTBAŞI MH. YEŞİLYURT/MALATYA

BENTBAŞI MH. YEŞİLYURT/MALATYA Not / Defin Yeri: ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ.