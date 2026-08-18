Malatya’da okul ve personel servisleri için merakla beklenen yeni ücret tarifesi belli oldu! Esnaf Odası'nın yüzde 40’lık zam talebini değerlendiren Büyükşehir Belediye Meclisi, tarifelerde yüzde 30 artışa gitti. Peki öğrenci ve personel servislerinde kilometreye göre yeni fiyatlar kaç TL oldu? İşte mesafesine göre tam zamlı tarife listesi...

Yüzde 40 zam talebine meclis engeli Yüzde 30’da anlaşıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı ikinci bileşimi, Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının en çok merak edilen 13. gündem maddesinde, şehirdeki S plakalı öğrenci ve personel servis araçlarının yeni dönem taşıma tarifeleri görüşüldü.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası; artan akaryakıt, bakım, sigorta ve yedek parça maliyetlerini gerekçe göstererek mevcut ücret tarifelerine yüzde 40 oranında zam yapılmasını talep etti.

Talebi masaya yatıran Ulaşım ile Plan ve Bütçe Komisyonları, maliyet artışlarını dikkate alırken vatandaşın yükünü de gözeterek revize bir karar aldı. Komisyon incelemesi sonucunda S plakalı araçlarda sivil ve öğrenci tarifelerine yüzde 30 oranında artış yapılması ve rakamların yuvarlama yöntemiyle en yakın onluğa tamamlanması uygun görüldü.

Malatya okul servisi ücret tarifesi (Güncel liste)

Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre velilerin merakla beklediği hafta içi aylık öğrenci taşıma ücretleri mesafeye göre şu şekilde belirlendi:

· 0 - 3 Km Arası: 2.160 TL'den 2.810 TL’ye yükseldi

· 3 - 6 Km Arası: 2.280 TL'den 2.960 TL’ye yükseldi

· 6 - 9 Km Arası: 2.400 TL'den 3.120 TL’ye yükseldi

· 9 - 12 Km Arası: 2.460 TL'den 3.120 TL’ye yükseldi

· 12 - 15 Km Arası: 2.520 TL'den 3.280 TL’ye yükseldi

· 15 - 20 Km Arası: 2.700 TL'den 3.510 TL’ye yükseldi

· 20 Km Üzeri Her Km Başına: 70 TL

Hafta İçi + 1 Gün (Cumartesi veya Pazar) Aylık Öğrenci Ücretleri

Hafta sonu kurs veya dershane eğitimi olan öğrenciler için geçerli yeni tarife ise şu şekilde:

· 0 - 3 Km Arası: 3.350 TL

· 3 - 6 Km Arası: 3.510 TL

· 6 - 9 Km Arası: 3.670 TL

· 9 - 12 Km Arası: 3.740 TL

· 12 - 15 Km Arası: 3.820 TL

· 15 - 20 Km Arası: 3.980 TL

Personel servisi ücretleri ne kadar oldu?

Meclis toplantısında sadece öğrenciler değil, iş yerlerine ulaşım sağlayan personel servislerinin tarifesi de yeniden düzenlendi.

· S Plakalı Minibüs ve Otobüsler: Mevcut durumda 2.040 TL olarak uygulanan aylık personel taşıma ücreti, komisyon görüşüyle 2.650 TL olarak belirlendi.

· 15 Km Üzeri Her Km Başına: Ek olarak 30 TL ilave edilecek.