Sadece 10 dakika süren olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerinde bulunan çok sayıda üretim makinesi enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

"Bizi Kaderimize Terk Etdiler"

Yaşanan felaketin ardından yetkili kurumlardan destek alamadıklarını belirten işletme muhasebecisi Alaaddin Genç, maddi hasarın boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün yağan 10 dakikalık yağmurun ardından yaklaşık 30 metrelik duvarımız tamamen yıkıldı, birçok makinemiz zarar gördü. Diğer taraftaki bölümümüz de aynı şekilde yıkıldı. İki bloktan oluştuğu için rüzgârın basıncına dayanamadı ve maddi hasarımız çok büyük oldu. Birçok mercie ulaşmamıza rağmen gelen giden olmadı. Bizi kaderimize terk ettiler. Yetkililerden yardım bekliyoruz."