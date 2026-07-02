Malatya tarım ve hayvancılıkta küllerinden doğuyor. Kırsal kalkınmayı hızlandırmak ve üretimi canlandırmak amacıyla beklenen 12. Başvuru Çağrı İlanı resmen yayımlandı. Toplamda 30 Milyon Avro (Yaklaşık 1.1 milyar TL) bütçesi olan bu dev hibe programı, deprem sonrası toparlanmaya çalışan Malatyalı besiciler ve girişimciler için tarihi bir fırsat sunuyor.

TKDK tarafından yürütülen IPARD III programı kapsamında, Malatya genelinde hayvancılık sektörünü modernleştirecek şu alanlara hibe desteği sağlanacak:

Süt Üretimi: Büyükbaş (sığır) ve küçükbaş (koyun, keçi) süt üretimi tesisleri, sağım sistemleri.

Kırmızı Et Üretimi: Besi sığırcılığı ve küçükbaş besiciliği yatırımları, modern ahır ve ağıl yapımı.

Kanatlı Eti Üretimi: Broyler (etlik piliç) ve hindi yetiştiriciliği tesisleri.

Yumurta Üreticiliği: Avrupa Birliği standartlarında modern yumurta tavukçuluğu kümesleri.

Destekler sadece yeni tesis yapımını değil; mevcut tesislerin modernizasyonunu, makine-ekipman alımlarını ve yenilenebilir enerji (özellikle güneş enerjisi) yatırımlarını da kapsıyor.

MALATYA KIRSALI İÇİN BÜYÜK FIRSAT: "HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Yeni hibe çağrısı, "Kırsaldaki tüm girişimcilerimize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı, bereketli olsun" mesajıyla duyuruldu. Kayısı kadar hayvancılıkta da bölgenin parlayan yıldızı olmak isteyen Malatya, bu çağrı döneminde projeleriyle aslan payını almayı hedefliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Malatya’da hayvancılık yatırımı yapmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen üreticilerin, proje başvuru takvimini kaçırmaması gerekiyor. Başvuru şartları, hibe oranları (yüzde kaç hibe verileceği) ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Hibe oranlarının genç girişimciler (40 yaş altı) ve dağlık alanlarda yapılacak yatırımlar için daha da yükselebileceği belirtiliyor.