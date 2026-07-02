15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı en net duruşlardan birini sergileyen, 2. Ordu Komutanlığı ve Erhaç Havalimanı gibi kritik noktalarda tankların önüne gövdesini siper eden Malatya, 10'uncu yılda da destansı direnişi gururla anacak.

İletişim Başkanı Duran’ın duyurduğu program kapsamında Malatya’da gerçekleştirilecek öne çıkan etkinlikler şunlar olacak:

Demokrasi Nöbetleri: 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren meydanları boş bırakmayan Malatyalılar, 10'uncu yılda da şehir meydanında bir araya gelerek sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak.

Sancak Koşusu: Genç sporcuların katılımıyla Malatya caddelerinde ay-yıldızlı sancağı gururla taşıyacakları "Sancak Koşusu" düzenlenecek.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Hain darbe girişimine karşı koyan millî iradeyi unutturmamak adına konserler, tiyatro gösterileri ve fotoğraf sergileri Malatyalılarla buluşacak.

Geleceğe Nefes, Şehitlere Saygı: 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla il genelinde belirlenen alanlarda fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

"ÜÇ İRADE" VURGUSU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu yılki anma etkinliklerinde özellikle "Üç İrade" vurgusunun ön planda olacağını belirtti. Duran, bu üç iradeyi şu şekilde sıraladı:

Liderlik İradesi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren kararlılığı.

Milletin İradesi: Bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden Türk milletinin sarsılmaz iradesi.

Devletin İradesi: Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi.

Malatya, 15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümünde hem şehitlerini rahmet ve minnetle anmaya hem de "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek millî birlik mesajını tüm dünyaya bir kez daha haykırmaya hazırlanıyor.