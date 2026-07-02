Meteoroloji'nin son tahmin raporuna göre, Malatya genelinde havanın gün boyunca tamamen açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak kent sakinlerini oldukça bunaltıcı bir gün bekliyor; çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gün içinde rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Uzmanlar, sıcaklıkların zirve yapacağı öğle saatlerinde vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İŞTE MALATYA’NIN İLÇE İLÇE SICAKLIK SIRALAMASI

Malatya'da bugün termometrelerin göreceği en yüksek değerlere göre ilçelerin sıralaması şu şekilde şekillendi:

Yazıhan: Açık / 39°C (Sıcaklık yarışının zirvesindeki ilçe)

Açık / Merkez: Açık / 38°C

Açık / Darende: Açık / 38°C

Açık / Doğanyol: Açık / 38°C

Açık / Kale: Açık / 38°C

Açık / Yeşilyurt: Açık / 38°C

Açık / Akçadağ: Açık / 37°C

Açık / Battalgazi: Açık / 37°C

Açık / Hekimhan: Açık / 36°C

Açık / Kuluncak: Açık / 35°C

Açık / Pütürge: Açık / 35°C

Açık / Arapgir: Açık / 34°C

Açık / Arguvan: Açık / 34°C

Açık / Doğanşehir: Açık / 34°C

Bugün Malatya genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerinde, bunaltıcı bir hava hakim. Listemizde Yazıhan 39 dereceyle zirvede yer alırken, tam 5 ilçemiz de 38 dereceyle onu takip ediyor. Peki, sizin bulunduğunuz ilçede termometreler şu an kaç dereceyi gösteriyor? Hissedilen sıcaklık ne durumda?