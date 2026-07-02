Malatya’da yeni sezon öncesi çarşıdaki son durumu değerlendiren esnaf Enes Genco, kayısı üreticilerinin şu sıralar yoğun bir şekilde piyasa araştırması yaptığını belirterek Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun henüz başında olduklarını ancak talebin her geçen gün arttığını ifade eden esnaf Enes Genco,

"Şu an için henüz çok yoğun bir satış sirkülasyonu olmasa da Malatya genelinde ciddi bir sorma ve araştırma süreci var. Çiftçilerimiz erkenden geliyor; fiyat soruyor, ürünlerin analiz kalitesini inceliyor"

dedi.

MALATYA KÜKÜRT FİYATLARI PETROLE ENDEKSLİ

Malatya kayısının dünya pazarındaki kalitesini belirleyen en önemli girdilerden biri olan kükürt fiyatları, küresel piyasalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kükürdün ham maddesinin petrole dayalı olduğunu ve bu yüzden fiyatların yerinde durmadığını vurgulayan Enes Genco, Malatya piyasalarındaki son rakamları şu sözlerle paylaştı:

Geçen Haftanın Fiyatı: Bin 150 TL (Çuval)

Bu Haftanın Fiyatı: Bin 200 TL (Çuval)

"Kükürt fiyatları sabit kalmıyor, adeta hafta hafta değişiyor. Bu durumun en büyük sebebi petrol piyasasıdır. Kükürt, petrolden elde edilen bir yan ürün veya petrolün alt türevi olduğu için oradaki en ufak bir fiyat dalgalanması, doğrudan Malatya’daki kükürt piyasasını etkileyebiliyor." Malatya Adli Tıp Kurumunda kritik ihale tamam! İçinde neler olacak? İçeriği Görüntüle

İSLİM ODALARININ VAZGEÇİLMEZİ: İSPİRTO SATIŞLARI DA BAŞLADI

Kayısının rengini ve kalitesini belirleyen islim odalarında sadece kükürt değil, yardımcı maddeler de tezgahlardaki yerini aldı. Kükürdü alevlendirmek ve tutuşturmak için kullanılan ispirto satışlarının başladığını belirten esnaf Genco,

"Kayısı hasadına tam anlamıyla 2-3 gün kala çarşıdaki bu yoğunluk zirve noktasına ulaşacaktır"

diye konuştu.

MALATYALI ÇİFTÇİLERE HAYATİ UYARI: "NEMLİ OLURSA EMEKLER BOŞA GİDER"

Üreticilerin binbir emekle topladığı kayısıların islim sürecinde zayi olmaması için kükürt kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlatan esnaf, üreticileri nem konusunda uyardı. Nemli kükürdün ateşlenmediğini belirten uzmanlar, saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kükürtleme yaparken bunlara dikkat edin:

Kükürdün tamamen nemsiz ve kuru olduğundan emin olun.

Nemli kükürt alev almaz ve yanmaz; bu da islim işleminin başarısız olmasına neden olur.

Başarısız olan işlem, çiftçiye hem zaman kaybettirir hem de sıfırdan maliyet çıkarır.