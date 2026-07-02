Çok sayfalı iş sözleşmelerinin geçerlilik şartlarını yeniden tanımlayan yüksek mahkeme, ara sayfalardaki eksik kaşeler nedeniyle işçilerin haklarının yok sayılamayacağına hükmetti. Karar, Malatya sanayisinde çalışan binlerce işçi için adeta bir güvence oldu.

Usta İşçinin Hak Mücadelesi

Hukuki sürece konu olan olay, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir ustanın mülkiyet hakkı talebiyle başladı. Sözleşmeye eklenen bir madde ile işçiye maaşı haricinde 250 bin TL değerinde bir hizmet primi verileceği ve karşılığında belirlenen bir taşınmazın tapusunun devredileceği kararlaştırılmıştı. Söz konusu devir gerçekleşmeyince işçi işverene dava açtı. Karşı taraf ise mahkemede, çok sayfalı metnin her bir yaprağında kurumsal imza ve kaşenin yer almadığını, ara sayfalardaki bu eksikliğin taşınmaz devri maddesini yasal olarak geçersiz kıldığını savundu.

Bürokratik Şekilcilik Hak Almaya Engel Değil

Yerel mahkemeler, şirketin kurumsal kaşe savunmasını yerinde bularak davayı usulden reddetti. Dosyayı en üst merci sıfatıyla inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise bu kararı haksız buldu. Belge bütünlüğünün tespiti durumunda, son sayfada yer alan kaşe ve imzanın tüm metni yasal koruma altına almaya yettiği vurgulandı. Sırf ara sayfalarda mühür eksik diye işçinin alacağının arkasından dolaşılamayacağını belirten Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını oy birliğiyle bozarak iş dünyasındaki hatalı bir uygulamayı sonlandırdı.