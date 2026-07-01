Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Uğrak Caddesi’nde meydana gelen yangında Turabi Erkuş’a ait ev ve ekmek damı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve yanında bulunan ekmek damını sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için olay yerine hareket eden itfaiye ekiplerinden bir aracın yolda kaza yaptığı öğrenildi. Buna rağmen bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinleri, alevlerin bir anda yükseldiğini ve yangına kendi imkanlarıyla müdahale edemediklerini belirterek, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev ve ekmek damı tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.