Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Aşağı Girmana Mahallesi’nde akraba aileler arasında çıkan, 1’i kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan İ.Y. ve H.Y., Hekimhan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Aşağı Girmana Mahallesi’nde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın ardından yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.Y. ve H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Hekimhan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Aşağı Girmana Mahallesi’nde meydana gelen olayda akraba aileler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i kadın olmak üzere 4 kişi yaralanmış, yaralılar ambulanslarla Malatya’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavga dut ağacı meselesi yüzünden çıkmıştı.