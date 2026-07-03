Malatya’da yatırımcısından düğün hazırlığı yapanına kadar binlerce vatandaşın gözü kulağı sabahın ilk saatlerinde Malatya Kuyumcular Odası’nın (MKO) canlı piyasa ekranına çevrildi. 3 Temmuz 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla güncellenen yeni listede, uluslararası piyasalarda Ons altının 4.178,68 dolar seviyesinde işlem görmesi iç piyasadaki dengeleri tamamen değiştirdi. Rakamların bu seviyeye gelmesiyle birlikte Malatya sarraf çarşısında şu soru yüksek sesle sorulmaya başlandı: Elinde altını olanlar mı sevinecek, yoksa altın borcu olanlar mı üzülecek?

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN ÇEMBER DARALIYOR, YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Piyasa analistlerinden ve Malatya kuyumcu esnafından edinilen bilgilere göre; Ons altındaki bu güçlü duruş yerel piyasada fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu durum, elinde fiziki altın bulunduran ya da uzun vadeli yatırım yapan Malatyalıların birikimlerine değer katarken; düğün arefesinde olan, kuyumcuya altın borcu bulunan veya borcunu altın üzerinden yapan vatandaşları ise kara kara düşündürüyor. Uzmanlar, bu seviyelerin nakit ihtiyacı olanlar için bir fırsat olabileceğini ancak borçlular için maliyetleri ciddi oranda artırdığını belirtiyor.

İşte Malatya Kuyumcular Odası’nın canlı piyasa ekranından derlenen, merakla beklenen o güncel fiyat listesi:

3 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.230 TL | Satış 6.450 TL

Alış 6.230 TL | Satış 6.450 TL Çeyrek Altın: Alış 10.060 TL | Satış 10.570 TL

Alış 10.060 TL | Satış 10.570 TL Yarım Altın: Alış 20.120 TL | Satış 21.140 TL

Alış 20.120 TL | Satış 21.140 TL Ata Lira: Alış 41.390 TL | Satış 43.490 TL

Alış 41.390 TL | Satış 43.490 TL 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.700 TL | Satış 6.170 TL

Alış 5.700 TL | Satış 6.170 TL Liralık Altın: Alış 40.240 TL | Satış 42.280 TL

Alış 40.240 TL | Satış 42.280 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 100.600 TL | Satış 105.700 TL

Alış 100.600 TL | Satış 105.700 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.510 TL | Satış (MKO ekranında satış fiyatı boş bırakılmıştır)

Alış 3.510 TL | Satış Küresel Ons Altın Değeri: 4.178,68 $

Malatya serbest piyasasında gün içerisinde yaşanacak anlık değişimler ve kuyumcu tezgahlarındaki hareketlilik saniye saniye takip ediliyor.