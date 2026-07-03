Malatya genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla 3 Temmuz 2026 Cuma günü (bugün) gece boyunca ve hafta sonu sabahına kadar hizmet verecek nöbetçi eczanelerin listesi güncellendi. İl genelindeki merkez ilçeler ve Eski Malatya bölgesinde acil ilaç tedarik etmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte aradığınız o eczaneler…

3 TEMMUZ 2026 MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Güncel verilere göre Malatya'da bugün hizmet veren nöbetçi eczaneler şu şekildedir:

MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

GÜRSOY ECZANESİ Adres: B. Hüseyin Bey Mh. Kışla Cd. LCW Binası Bitişiği No:27/B Battalgazi / Malatya Telefon: 0532 359 38 69 Durum: 24 Saat Açık

MENEKŞE ECZANESİ Adres: Sağlık Müd. Arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi No:10/1 Telefon: 0422 324 35 66 Durum: 24 Saat Açık

GÜRSOY PARK ECZANESİ Adres: İnönü Mah. Çevre Sok. No: Z-6 Malatya Park AVM Meydanı Telefon: 0530 164 02 56 Durum: 24 Saat Açık

SEVİNÇ ECZANESİ Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Yanı Sağlık Ocağı Karşısı Telefon: 0532 665 72 44 Durum: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı Telefon: 0534 686 37 03 Durum: 24 Saat Açık



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, eczanelere gitmeden önce verilen telefon numaralarından iletişim kurarak yoğunluk veya adres teyidi almaları önemle rica olunur. Haberimiz Malatya Eczacı Odası'nın resmi internet sitesindeki anlık verilerle hazırlanmıştır.